Выбираем модные и практичные образы для девочек в школу: тренды, цены, советы

Получить "отлично" за стиль – легко! Делимся рекомендациями и практичными советами, как выбрать самые трендовые и модные вещи для девочек к 1 сентября

Что надеть на 1 сентября в школу — трендовые образы / Фото: instagram.com/gossipgirl/

Возвращение в школу – идеальное время, чтобы освежить свой гардероб. Специально к первому сентября, мы решили разобраться, как подобрать модные вещи для девочек на платформе онлайн-объявлений OLX и при этом не потратить целое состояние.

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В первую очередь стоит помнить: если вы помогаете вашим детям собрать гардероб, стоит узнать о том, что же сейчас в моде. Особенно, если дело касается подростков. О том, какую одежду выбрать и как сделать покупки рациональными, читайте в нашем материале.

Первый раз – в первый класс

Собрать ребенка в школу – тот еще стресс. Особенно, если малышка отправляется туда впервые. Главное правило, к которому стоит прислушиваться всем мамам, – одежда должна быть не только стильной, но и комфортной.

Согласно законодательству, школьная форма в Украине – необязательна. Конечно, администрации учебных заведений могут выдвигать собственные требования, но важно, чтобы они не нарушали права ребенка. Решать, как будет выглядеть ваша дочь в школе, можете только вы.

Все мы помним милый образ принцессы Шарлотты, когда она впервые пошла в школу два года назад. Тогда девочка была одета в фирменную школьную форму, состоящую из синей юбки, белой блузы, красно-синего джемпера и туфлей модели Мэри Джейн.

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Придерживаться таких классических вариантов достаточно просто. Как правило, гардероб ученицы состоит из платья, блузки, а также сарафана, юбки и брюк. Воспользовавшись фильтром, вы легко отсортируете нужные варианты, учитывая размер, цену и состояние вещей. Обратите внимание и на состав. Лучше, если он будет натуральным, чтобы ткань могла дышать, а ребенок наслаждался удобством.

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Обязательно купите несколько блуз, лонгсливов и джемперов для прохладной погоды. Идеально, если их будет хотя бы по три штуки, чтобы не стирать их ежедневно. Перед покупкой товара у продавцов вы можете узнать абсолютно все подробности: обязательно уточните состав, попросите сделать дополнительные снимки и запросите точные размеры (длину изделия, рукавов или пройм).

Такие же критерии актуальны и при выборе обуви. Лучше, чтобы она была выполнена из натуральной кожи, имела противоскользящую и амортизирующую подошву, усиленный носок, а также дышащую стельку. Обратите внимание на комфортные туфли, ботинки и, конечно же, кроссовки. Переживать по поводу дороговизны туфлей из натуральной кожи, которые уже через год будут малы, не стоит. Вы точно также можете их продать на платформе.

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Подростки

К покупкам одежды для поколения зумеров стоит подойти гораздо более серьезно. Девочки в возрасте 12-15 лет лучше вас разбираются в технологиях, моде, политике и социальных изменениях. Они гораздо больше подвержены депрессии, сталкиваются со сложностями в социальной адаптации, особенно усилившейся во время локдаунов, а еще ко всему первые прыщи и буллинг.

Дайте своей дочери свободу в выборе вещей и прислушивайтесь к ее мнению.

В школьной форме для подростка стоит обратить внимание на модные в этом сезоне деловые костюмы с шортами. Такая одежда будет максимально комфортной в жаркую погоду, а также ее удобно трансформировать в повседневный образ. К тому же, вы можете удобно и безопасно заказать какую-либо вещь с встроенной услугой OLX Доставка. А если при получении посылки и проверки в отделении почты вашей дочери в последний момент не подошел имеющийся вариант, просто откажитесь от товара.

Вместо классических блузок разрешите дочери носить футболки с принтами или надписями. Главное – проследите за содержанием и смыслом рисунков на них. В таком ранимом возрасте девочки могут высказывать протест посредством одежды. Вариантов в интернете вы найдете множество, с таким выбором не сможет сравниться ни один физический магазин.

Старшеклассницы

Носки с ботинками в жаркую погоду или трендовые кроссовки в комплекте с блузой в стиле библиотекарш. Шутка ли, но модницы со всего мира включают в осенний гардероб элементы школьного стиля. А кому, как не старшеклассницам, он идет больше всех?

Плиссе, юбки-трапеции, кюлоты, футболки-поло, трендовые худи под классический деловой костюм, блузы с накладными воротниками, как у Эммы Робертс, – все эти варианты сделают образ стильным и ультрасовременным.

Ко всему, заказывать вещи на OLX Доставка – это безопасно. Отдел безопасности следит и всячески пресекает любые виды мошенничества. Киберграмотности посвятили даже целый образовательный сайт, с которым можно ознакомиться по ссылке.

И еще две важные вещи, которые стоит купить на OLX ребенку к первому сентября:

Светоотражающая одежда. В темное время суток водителям легче рассмотреть ребенка, переходящего дорогу в одежде со светоотражающими элементами.