ТОП-50 університетів світу відкрили доступ до курсів – як зареєструватися українцям

Українці отримають доступ до навчання у сферах цифрової трансформації, штучного інтелекту, технологій, маркетингу, охорони здоров’я, аналізу даних та фінансової грамотності

ТОП-50 університетів світу відкрили доступ до курсів / Фото: Pexels

Війна – це не привід для українців забувати про кар’єрний розвиток та грандіозні плани на майбутнє. Освітня платформа Emeritus і компанія iD Tech Camps надали доступ до курсів, програм і тренінгів понад 50 кращих ЗВО світу. Про це повідомили на сторінці МОН у Facebook.

Українські студенти та освітяни безоплатно будуть навчатися за матеріалами найкращих ЗВО світу.

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Серед можливостей платформи:

Emeritus for Ukraine Scholarship Fund – 100 стипендій і доступ до програм , спрямованих на здобуття затребуваних професійних навичок.

, спрямованих на здобуття затребуваних професійних навичок. Emeritus Insights – преміум-доступ на рік до понад 5 тис. відеоуроків , розроблених на основі робіт провідних авторів, експертів і викладачів.

, розроблених на основі робіт провідних авторів, експертів і викладачів. iD Tech – надання стипендій на відвідування віртуальних технологічних таборів для дітей віком від 7 до 17 років.

Перелічені ініціативи пропонують навчання за такими напрямами:

Цифрова трансформація.

Штучний інтелект і машинне читання.

Технології.

Охорона здоров’я.

Маркетинг.

Аналіз даних.

Фінансова грамотність.

Стратегія та інновації.

Проєктний менеджмент.

Лідерство.

Дизайн цифрових продуктів.

Подача заявки на отримання доступу, стипендії чи додаткової інформації за посиланням.

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