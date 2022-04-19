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ТОП-50 университетов мира открыли доступ к курсам – как зарегистрироваться украинцам

Лилиана Григорак Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня
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19 апреля, 15:52
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Украинцы получат доступ к обучению в сферах цифровой трансформации, искусственного интеллекта, технологий, маркетинга, здравоохранения, анализа данных и финансовой грамотности
ТОП-50 университетов мира открыли доступ к курсам
ТОП-50 университетов мира открыли доступ к курсам / Фото: Pexels

Война – это не повод для украинцев забывать о карьерном развитии и грандиозных планах на будущее. Образовательная платформа Emeritus и компания iD Tech Camps предоставили доступ к курсам, программам и тренингам более 50 лучших университетов мира. Об этом сообщили на странице МОН в Facebook.

Украинские студенты и педагоги бесплатно будут учиться по материалам лучших университетов мира.

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Среди возможностей платформы:

  • Emeritus for Ukraine Scholarship Fund – 100 стипендий и доступ к программам, направленных на получение наиболее востребованных профессиональных навыков.
  • Emeritus Insights – премиум-доступ на год к более 5 тыс. видеоуроков, разработанных на основе работ ведущих авторов, экспертов и преподавателей.
  • iD Tech – предоставление стипендий на посещение виртуальных технологических лагерей для детей от 7 до 17 лет.

Перечисленные инициативы предлагают обучение по следующим направлениям:

  • Цифровая трансформация.
  • Искусственный интеллект и машинное чтение.
  • Технологии.
  • Здравоохранение.
  • Маркетинг.
  • Анализ данных.
  • Финансовая грамотность.
  • Стратегии и инновации.
  • Проектный менеджмент.
  • Лидерство.
  • Дизайн цифровых продуктов.

Подача заявки на получение доступа, стипендии или дополнительной информации по ссылке.

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Лилиана Григорак
Лилиана Григорак Редактор Life Сегодня Больше статей автора
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