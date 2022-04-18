Лайфхак від Зеленської: як вступити до університету Польщі чи іншої країни – чат-бот Education Ua

Олена Зеленська розповіла про чат-бот Education Ua, який допоможе не лише студентам, а й дошкільнятам та школярам повернутися до навчання

Олена Зеленська розповіла про чат-бот Education Ua / Фото: Колаж: Сьогодні

Діти мають право на освіту – навіть якщо у нашій країні війна, – пише Олена Зеленська в Telegram-каналі. Як повернутися до навчання у воєнний стан та які рекомендації варто врахувати – знайдете в чат-боті Education Ua, яким поділилася Перша леді України.

Чат-бот розробило Міністерство освіти і науки, скориставшись ним українці отримають інформацію про дистанційне та оффлайн навчання в Україні та за кордоном.

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Сім’ям з дітьми, що вимушені були поїхати за кордон, він допоможе знайти садочок, школу або коледж. У чат-боті Education Ua отримаєте інформація по кожній країні, є додаткові корисні ресурси з вивчення мов та специфіку освітнього процесу, – пише Олена Зеленська в Telegram-каналі.

Достатньо натиснути на одну з країн у чат-боті, щоб побачити корисні матеріали про навчання.

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Також чат-бот Education Ua підкаже:

Інформацію про дистанційне навчання та вступну кампанію-2022.

та вступну кампанію-2022. Як відновити особисті документи про освіту.

про освіту. Як продовжити викладати та працювати в освітньому секторі.

та працювати в освітньому секторі. Корисні ресурси для психологічної підтримки.

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