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Лайфхак від Зеленської: як вступити до університету Польщі чи іншої країни – чат-бот Education Ua

Ліліана Григорак Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні
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18 квітня, 14:47
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Олена Зеленська розповіла про чат-бот Education Ua, який допоможе не лише студентам, а й дошкільнятам та школярам повернутися до навчання
Олена Зеленська розповіла про чат-бот Education Ua
Олена Зеленська розповіла про чат-бот Education Ua / Фото: Колаж: Сьогодні

Діти мають право на освіту – навіть якщо у нашій країні війна, – пише Олена Зеленська в Telegram-каналі. Як повернутися до навчання у воєнний стан та які рекомендації варто врахувати – знайдете в чат-боті Education Ua, яким поділилася Перша леді України.

Чат-бот розробило Міністерство освіти і науки, скориставшись ним українці отримають інформацію про дистанційне та оффлайн навчання в Україні та за кордоном.

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Сім’ям з дітьми, що вимушені були поїхати за кордон, він допоможе знайти садочок, школу або коледж. У чат-боті Education Ua отримаєте інформація по кожній країні, є додаткові корисні ресурси з вивчення мов та специфіку освітнього процесу, – пише Олена Зеленська в Telegram-каналі.

Достатньо натиснути на одну з країн у чат-боті, щоб побачити корисні матеріали про навчання.

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Також чат-бот Education Ua підкаже:

  • Інформацію про дистанційне навчання та вступну кампанію-2022.
  • Як відновити особисті документи про освіту.
  • Як продовжити викладати та працювати в освітньому секторі.
  • Корисні ресурси для психологічної підтримки.

Ми також розповідали, як оформити дитину в німецьку школу – 3 кроки.

Ліліана Григорак
Ліліана Григорак Редактор Life Сьогодні Більше статей автора
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