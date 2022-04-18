Лайфхак від Зеленської: як вступити до університету Польщі чи іншої країни – чат-бот Education Ua

Діти мають право на освіту – навіть якщо у нашій країні війна, – пише Олена Зеленська в Telegram-каналі. Як повернутися до навчання у воєнний стан та які рекомендації варто врахувати – знайдете в чат-боті Education Ua, яким поділилася Перша леді України.
Чат-бот розробило Міністерство освіти і науки, скориставшись ним українці отримають інформацію про дистанційне та оффлайн навчання в Україні та за кордоном.
Сім’ям з дітьми, що вимушені були поїхати за кордон, він допоможе знайти садочок, школу або коледж. У чат-боті Education Ua отримаєте інформація по кожній країні, є додаткові корисні ресурси з вивчення мов та специфіку освітнього процесу, – пише Олена Зеленська в Telegram-каналі.
Достатньо натиснути на одну з країн у чат-боті, щоб побачити корисні матеріали про навчання.
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Також чат-бот Education Ua підкаже:
- Інформацію про дистанційне навчання та вступну кампанію-2022.
- Як відновити особисті документи про освіту.
- Як продовжити викладати та працювати в освітньому секторі.
- Корисні ресурси для психологічної підтримки.
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