Аномальна красуня: дівчина з рідкісним захворюванням шкіри стала бодібілдером (фото)

Антонії Ліверс з Юти поставили діагноз вітіліго

Американка Антонія Ліверс з Юти (США), не дивлячись на захворювання шкіри, стала відомою блоґеркою та бодібілдером.

Коли Антонії було 14 років, у неї з'явилися білі плями на повіках. Трохи пізніше дівчині поставили діагноз вітіліґо – захворювання, пов'язане з нестачею меланіну в організмі, через що на шкірі утворюються білі плями.

Вона довгий час не могла прийняти свою зовнішність. Годинами плакала і намагалася зробити все можливе, щоб приховати дефекти зовнішності, але це не давало бажаного результату.

Блогерша Антонія Ліверс з США

Фото: Instagram | Toni_dino

"З часом я навчився приймати це і полюбила себе такою, якою я є", – розповідає вона.

Ліверс також зайнялася фітнесом, а потім захопилася силовими тренуваннями та бодібілдінгом. Спорт допоміг їй стати впевненішою у собі, а також зібрати 35-тисячну аудиторію підписників в Instagram.

Спорт допоміг Антонії повернути впевненість у собі

Дівчина навчилася приймати своє тіло

Вона почала тренуватися у підлітковому віці

Зараз у неї 35 тисяч підписників в Instagram

Ліверс не збирається зупинятися на досягнутому

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