Аномальна красуня: дівчина з рідкісним захворюванням шкіри стала бодібілдером (фото)
Антонії Ліверс з Юти поставили діагноз вітіліго
Американка Антонія Ліверс з Юти (США), не дивлячись на захворювання шкіри, стала відомою блоґеркою та бодібілдером.
Коли Антонії було 14 років, у неї з'явилися білі плями на повіках. Трохи пізніше дівчині поставили діагноз вітіліґо – захворювання, пов'язане з нестачею меланіну в організмі, через що на шкірі утворюються білі плями.
Вона довгий час не могла прийняти свою зовнішність. Годинами плакала і намагалася зробити все можливе, щоб приховати дефекти зовнішності, але це не давало бажаного результату.
"З часом я навчився приймати це і полюбила себе такою, якою я є", – розповідає вона.
Ліверс також зайнялася фітнесом, а потім захопилася силовими тренуваннями та бодібілдінгом. Спорт допоміг їй стати впевненішою у собі, а також зібрати 35-тисячну аудиторію підписників в Instagram.
Нагадаємо, раніше киянка Анастасія Покрищук похизувалася "найбільшими штучними вилицями у світі".
Дивіться відео: що об'єднує жінок з нестандартною зовнішністю в Україні
До того ж, ми писали про модель з неймовірними формами, яка претендує на рекорд Гіннеса.
Всі подробиці в спецтемі Неймовірні історії з життя
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше