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Що з'їсти, щоби бути енергійним – 10 важливих продуктів

Сьогодні, 19:10

Меню має бути збалансованим і з тими продуктами, щокі дають енергію

Ми – це те, чим ми харчуємося. Адже за допомогою їжі та правильного її споживання можна схуднути і навіть скоротити вплив стресу на організм. І на те, наскільки енергійними ми будемо упродовж дня, теж серйозно впливає їжа. Нутриціолог Яна Легеза назвала 10 продуктів, що додадуть бадьорості та енергії.

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Фото: Яна Легеза, нутриціолог

Що думає дієтолог про їжу та енергію?

"Існує глибока помилка: що ситніше (читайте) калорійна їжа, то більше у нас буде енергії. Це не так. Не впевнена, що ви будете бадьорі після жирної відбивної зі смаженою картоплею. Меню має бути збалансованим і наповненим тими продуктами, що дають енергію", – каже Яна Легеза.

Які продукти принесуть бадьорість та енергію організму?

1. Гречка

Наш організм перетворює вуглеводи на енергію. Прості швидко перетравлюються і дають заряд бадьорості на нетривалий час. На відміну від них, цільнозернові продукти забезпечують енергією на тривалий час. Цільнозернові каші – найкраще джерело енергії на день.

2. Нешліфований рис

Це зерна, неочищені від оболонки. Нешліфований рис містить менше крохмалю, ніж білий, є прекрасним джерелом енергії та мікроелементів (калій, кальцій, магній, фосфор) і при цьому практично не містить жирів. Його регулярне споживання зміцнює нервову систему, покращує роботу серцево-судинної системи, підтримує зір, шкіру і волосся. Також дуже цінні обволікальні властивості рису, завдяки яким нормалізується діяльність шлунково-кишкового тракту.

3. Вівсянка цільнозернова

Овес багатий на вітаміни групи B, а вони допомагають перетворити вуглеводи на корисну енергію і знизити стрес. Також у вівса – низький глікемічний індекс і великий вміст клітковини, яка забезпечує заряд енергії замість короткострокового сплеску за рахунок того, що вуглеводи потрапляють у кров поступово. Також вона має адсорбувальні й обволікальні властивості для кишечника.

Не рекомендую брати гранолу – в ній більше цукру і це вже перероблений продукт.

4. Горіхи

Є джерелом рослинного білка і корисних жирів – необхідне поєднання для нормальної життєдіяльності організму. Але я рекомендую вибрати мигдаль, волоський горіх, фундук, фісташки. Вони найменш алергенні, містять багато вітамінів і мінералів.

Але головне тут – брати чисті горіхи без солі! Бажано замочувати їх на ніч перед вживанням, але якщо немає часу, то для перекусу нормально й сухі.

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5. Банани

Це один з рятувальників для людей, які дотримуються правильного харчування і часто перекушують на ходу. М'якоть банана містить близько 16% цукру, калій, магній, залізо, вітамін В6, клітковину. Він однозначно дасть енергію, наситить мікроелементами і вгамує голод (хоч і не надовго).

Я рекомендую їх як перекус дітям у школу. Не рекомендовані банани хворим на цукровий діабет.

6. Бобові

Прекрасне джерело рослинного білка і клітковини, що означає повільне вивільнення глюкози, а також вітамінів групи B, заліза, магнію, калію, цинку, кальцію і міді. Це складно переварювані продукти й не кожен організм їх добре сприймає, але якщо їх замочувати на добу перед приготуванням, то це знизить ризик неприємних відчуттів і поліпшить всмоктування корисних речовин організмом.

7. Батат

Високоуглеводний овоч, який містить клітковину і є чудовим джерелом енергії. У його складі є вітамін A і вітаміни групи B, а також калій, магній і кальцій.

8. Яйця

Білок у яйцях не підвищує цукор у крові та є хорошим і тривалим джерелом енергії, допомагає зберегти і запобігти втратам м'язової маси у літніх людей. У яйцях є тіамін, рибофлавін, фолієва кислота, вітаміни В12 і B6, які необхідні для виробництва енергії. Амінокислоти в яйцях підтримують м'язову масу.

9. М'ясо та птиця

Це повноцінні джерела білка, містять незамінні амінокислоти, вітаміни і мінерали. Є прекрасним джерелом енергії.

10. Риба

Лосось, сардини, оселедець, скумбрія – джерело найважливіших кислот Омега-3. Вони важливі для кровоносних судин, живлять мозок, поліпшують концентрацію і настрій. Білок у рибі добре засвоюється і дає відчуття ситості. Їжте рибу тричі на тиждень.

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