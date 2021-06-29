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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Найдухмяніше полуничне варення – 5 кращих рецептів

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
29 червня, 14:43
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Ціни на полуницю трохи пішли на спад, тому час задуматися, як її закатати в банки. У цій добірці знайдете рецепти варення-п'ятихвилинки, полуничного варення з розмарином і лимоном та інші
Варення-п'ятихвилинка з полуниці
Варення-п'ятихвилинка з полуниці / Фото: freepik.com

Безумовно, полуниця чудова в свіжому вигляді і в будь-яких стравах, які з нею або з неї готуються. Але взимку не менш смачно відкрити банку з полуничним варенням, найароматнішим. Нижче зібрані кращі рецепти, які є обов'язковими до застосування. Це і класичний варіянт з цілими ягодами, густі джеми, прозорі конфітюри з додаванням желатину і всім відоме варення-п'ятихвилинка. А щоб це літо не минуло дарма та лишилося в пам'яті, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.

Варення з полуниці на зиму

Найсмачніше варення з полуниці
Найсмачніше варення з полуниці / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1.5 кг полуниці
  • 1 кг цукру

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помити, видалити плодоніжки і перебрати, залишивши тільки цілі невеликі ягоди. Потім помістити їх в каструлю, пересипавши цукром, накрити кришкою і залишити на 3 години.
  2. Варення слід варити в три етапи: на маленькому вогні довести до кипіння і варити по 5 хвилин, знімаючи піну.
  3. У проміжках між варінням накрити каструлю кришкою і дати варенню настоятися впродовж шістьох годин.
  4. Готове варення гарячим фасувати в стерилізовані банки, закрити прокип'яченими кришками і дати охолонути за кімнатної температури.
  5. Полуничне варення з цілими прозорими ягодами можна подати до столу як запашний десерт.

Густе варення з полуниці

Варення з полуниці густе
Варення з полуниці густе / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 1 кг полуниці
  • 700 г цукру
  • сік 1 лимона

Спосіб приготування:

  1. Полуницю перебрати, видалити плодоніжки і зважити. Ретельно промити під холодною водою.
  2. Засипати ягоди цукром, додати лимонний сік і поставити в холодильник на ніч, щоб полуниця пустила сік.
  3. Каструлю поставити на плиту, довести до кипіння і варити на середньому вогні близько 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну. Потім ягоди подрібнити блендером або розім'яти дерев'яною ложкою. Каструлю повернути на вогонь і, помішуючи, варити ще 20-25 хвилин.
  4. Розкласти полуничний джем в стерильні банки і герметично закрити. Зберігати банки в сухому темному місці.

Варення-п'ятихвилинка з полуниці

Варення з полуниці за 5 хвилин
Варення з полуниці за 5 хвилин / Фото: freepik.com

Складові:

  • 500 г цукру
  • 1 кг свіжої полуниці

Спосіб приготування:

  1. Полуницю вимити, видалити плодоніжки, викласти в глибокий посуд, засипати цукром і залишити в холодильнику на 4-5 годин.
  2. Зацукровану полуницю перекласти в каструлю, довести до кипіння на несильному вогні, зняти піну і продовжувати кип'ятити, 5 хвилин.
  3. Гарячу полуницю розлити по сухих стерилізованих банках, закатати кришками. Остудити, перевернувши кришкою вниз. Зберігати в холодильнику.

Варення з полуниці з лимоном і розмарином

Незвичайне варення з полуниці
Незвичайне варення з полуниці / Фото: Depositphotos

Складові:

  • 750 г свіжої або замороженої полуниці
  • 2 свіжі гілочки розмарину
  • 200 мл цукру або за смаком
  • 1 ст. л. лимонного соку
  • 2 ст. л. сиропу Гренадін
  • 2 ст. л. текіли
  • 1 ч. л. бальзамічного соусу
  • 1/3 ч. л. меленої суміші перців

Спосіб приготування:

  1. Викласти промиту полуницю в широкий посуд (замороженим ягодам дайте відтанути). Поставити на вогонь, додати гілочки розмарину, цукор, довести до кипіння, кип'ятити 2-3 хвилини і зняти з вогню.
  2. Остудити і прибрати на холод на кілька годин, щоб ягоди просочилися сиропом.
  3. Дістати з холодильника, поставити на вогонь, додати лимонний сік, сироп, текілу, соус і перець, довести до кипіння і варити 5-10 хвилин, акуратно помішуючи або краще струшуючи посуд. Вийняти гілочки розмарину.
  4. Остудити варення, перекласти в скляний посуд, закрити кришкою, зберігати в холодильнику.

Рецепт варення з полуниці з ваніллю і чорним перцем

Полуничне варення з ваніллю
Полуничне варення з ваніллю / Фото: Depositphotos

Інгредіенти:

  • 1 кг полуниці
  • 700 г цукру
  • 2 пакетики Желфікс 2:1
  • 1 стручок ванілі
  • 10 горошин чорного перцю, розчавлених ножем

Спосіб приготування:

  1. Полуницю помити, видалити плодоніжки. Желфікс змішати з чотирма ложками цукру і з'єднати з полуницею. Перемішати.
  2. Поставити на вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи.
  3. Додати розрізаний уздовж стручок ванілі разом з насінням і чорний перець горошком.
  4. Всипати цукор, що залишився, і варити ще 5 хвилин. Розлити по банках, закрити і перевернути догори дном на 5 хвилин. Дати постояти впродовж доби.

Як швидко засолити огірки і рецепт салату з них за сімейним рецептом Григорія Германа дізнаєтеся з відео.

Тут дізнаєтеся про вишуканий десерт з полуницею та як його приготувати – ітонську плутанину.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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