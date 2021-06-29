Найдухмяніше полуничне варення – 5 кращих рецептів

Безумовно, полуниця чудова в свіжому вигляді і в будь-яких стравах, які з нею або з неї готуються. Але взимку не менш смачно відкрити банку з полуничним варенням, найароматнішим. Нижче зібрані кращі рецепти, які є обов'язковими до застосування. Це і класичний варіянт з цілими ягодами, густі джеми, прозорі конфітюри з додаванням желатину і всім відоме варення-п'ятихвилинка. А щоб це літо не минуло дарма та лишилося в пам'яті, скористайтеся лайфхаками з нашого календаря.
Варення з полуниці на зиму
Складові:
- 1.5 кг полуниці
- 1 кг цукру
Спосіб приготування:
- Полуницю помити, видалити плодоніжки і перебрати, залишивши тільки цілі невеликі ягоди. Потім помістити їх в каструлю, пересипавши цукром, накрити кришкою і залишити на 3 години.
- Варення слід варити в три етапи: на маленькому вогні довести до кипіння і варити по 5 хвилин, знімаючи піну.
- У проміжках між варінням накрити каструлю кришкою і дати варенню настоятися впродовж шістьох годин.
- Готове варення гарячим фасувати в стерилізовані банки, закрити прокип'яченими кришками і дати охолонути за кімнатної температури.
- Полуничне варення з цілими прозорими ягодами можна подати до столу як запашний десерт.
Густе варення з полуниці
Складові:
- 1 кг полуниці
- 700 г цукру
- сік 1 лимона
Спосіб приготування:
- Полуницю перебрати, видалити плодоніжки і зважити. Ретельно промити під холодною водою.
- Засипати ягоди цукром, додати лимонний сік і поставити в холодильник на ніч, щоб полуниця пустила сік.
- Каструлю поставити на плиту, довести до кипіння і варити на середньому вогні близько 30 хвилин, помішуючи дерев'яною ложкою і знімаючи піну. Потім ягоди подрібнити блендером або розім'яти дерев'яною ложкою. Каструлю повернути на вогонь і, помішуючи, варити ще 20-25 хвилин.
- Розкласти полуничний джем в стерильні банки і герметично закрити. Зберігати банки в сухому темному місці.
Варення-п'ятихвилинка з полуниці
Складові:
- 500 г цукру
- 1 кг свіжої полуниці
Спосіб приготування:
- Полуницю вимити, видалити плодоніжки, викласти в глибокий посуд, засипати цукром і залишити в холодильнику на 4-5 годин.
- Зацукровану полуницю перекласти в каструлю, довести до кипіння на несильному вогні, зняти піну і продовжувати кип'ятити, 5 хвилин.
- Гарячу полуницю розлити по сухих стерилізованих банках, закатати кришками. Остудити, перевернувши кришкою вниз. Зберігати в холодильнику.
Варення з полуниці з лимоном і розмарином
Складові:
- 750 г свіжої або замороженої полуниці
- 2 свіжі гілочки розмарину
- 200 мл цукру або за смаком
- 1 ст. л. лимонного соку
- 2 ст. л. сиропу Гренадін
- 2 ст. л. текіли
- 1 ч. л. бальзамічного соусу
- 1/3 ч. л. меленої суміші перців
Спосіб приготування:
- Викласти промиту полуницю в широкий посуд (замороженим ягодам дайте відтанути). Поставити на вогонь, додати гілочки розмарину, цукор, довести до кипіння, кип'ятити 2-3 хвилини і зняти з вогню.
- Остудити і прибрати на холод на кілька годин, щоб ягоди просочилися сиропом.
- Дістати з холодильника, поставити на вогонь, додати лимонний сік, сироп, текілу, соус і перець, довести до кипіння і варити 5-10 хвилин, акуратно помішуючи або краще струшуючи посуд. Вийняти гілочки розмарину.
- Остудити варення, перекласти в скляний посуд, закрити кришкою, зберігати в холодильнику.
Рецепт варення з полуниці з ваніллю і чорним перцем
Інгредіенти:
- 1 кг полуниці
- 700 г цукру
- 2 пакетики Желфікс 2:1
- 1 стручок ванілі
- 10 горошин чорного перцю, розчавлених ножем
Спосіб приготування:
- Полуницю помити, видалити плодоніжки. Желфікс змішати з чотирма ложками цукру і з'єднати з полуницею. Перемішати.
- Поставити на вогонь і довести до кипіння, постійно помішуючи.
- Додати розрізаний уздовж стручок ванілі разом з насінням і чорний перець горошком.
- Всипати цукор, що залишився, і варити ще 5 хвилин. Розлити по банках, закрити і перевернути догори дном на 5 хвилин. Дати постояти впродовж доби.
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