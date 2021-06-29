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Самое ароматное клубничное варенье – 5 лучших рецептов

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
29 июня, 14:43
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Цены на клубнику немного пошли на спад, поэтому время задуматься, как ее закатать в банки. В этой подборке найдете рецепты варенья-пятиминутки, клубничного варенья с розмарином и лимоном и другие
Клубничное варенье "Пятиминутка"
Клубничное варенье "Пятиминутка" / Фото: freepik.com

Безусловно, клубника хороша в свежем виде и в любых блюдах, которые из нее или с ней готовятся. Но вот зимой не менее вкусно открыть банку с клубничным вареньем, самым ароматным. Ниже собраны лучшие рецепты, которые обязательны к применению. Это и классический вариант с целыми ягодами, густые джемы, прозрачные конфитюры с добавлением желатина и всем известное варенье-пятиминутка. А чтобы это лето не прошло даром и осталось в памяти, воспользуйтесь лайфхаками из нашего календаря.

Варенье из клубники на зиму

Самое вкусное варенье из клубники
Самое вкусное варенье из клубники / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1.5 кг клубники
  • 1 кг сахара

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки и перебрать, оставив только целые некрупные ягоды. Затем поместить их в кастрюлю, пересыпав сахаром, накрыть крышкой и оставить на 3 часа.
  2. Варенье следует варить в три этапа: на маленьком огне довести до кипения и варить по 5 минут, снимая пену.
  3. В промежутках между варками накрыть кастрюлю крышкой и дать варенью настояться в течение шести часов.
  4. Готовое варенье горячим фасовать в стерилизованные банки, закрыть прокипяченными крышками и дать остыть при комнатной температуре.
  5. Клубничное варенье с целыми прозрачными ягодами можно подать к столу в качестве ароматного десерта.

Густое варенье из клубники

Варенье из клубники густое
Варенье из клубники густое / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 700 г сахара
  • Сок 1 лимона

Способ приготовления:

  1. Клубнику перебрать, удалить плодоножки и взвесить. Тщательно промыть под холодной водой.
  2. Засыпать ягоды сахаром, добавить лимонный сок и поставить в холодильник на ночь, чтобы клубника пустила сок.
  3. Кастрюлю поставить на плиту, довести до кипения и варить на среднем огне около 30 минут, помешивая деревянной ложкой и снимая образующуюся пену. Затем ягоды измельчить блендером или размять деревянной ложкой. Кастрюлю вернуть на огонь и, помешивая, варить еще 20-25 минут.
  4. Разложить клубничный джем в стерильные банки и герметично закрыть. Хранить банки в сухом темном месте.

Варенье-пятиминутка из клубники

Клубничное варенье "Пятиминутка"
Клубничное варенье "Пятиминутка" / Фото: freepik.com

Ингредиенты:

  • 500 г сахара
  • 1 кг свежей клубники

Способ приготовления:

  1. Клубнику вымыть, удалить плодоножки, выложить в глубокую посуду, засыпать сахаром и оставить в холодильнике на 4-5 часов.
  2. Засахаренную клубнику переложить в кастрюлю, довести до кипения на несильном огне, снять пену и продолжать кипятить, 5 минут.
  3. Горячую клубнику разлить по сухим стерилизованным банкам, закатать крышками. Остудить, перевернув крышкой вниз. Хранить в холодильнике.

Варенье из клубники с лимоном и розмарином

Необычное варенье из клубники
Необычное варенье из клубники / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 750 г свежей или замороженной клубники
  • 2 свежие веточки розмарина
  • 200 мл сахара или по вкусу
  • 1 ст. л. лимонного сока
  • 2 ст. л. сиропа Гренадин
  • 2 ст. л. текилы
  • 1 ч. л. бальзамического соуса
  • 1/3 ч. л. молотой смеси перцев

Способ приготовления:

  1. Выложить промытую клубнику в широкую посуду (замороженным ягодам дайте оттаять). Поставить на огонь, добавить веточки розмарина, сахар, довести до кипения, кипятить 2-3 минуты и снять с огня.
  2. Остудить и убрать на холод на несколько часов, чтобы ягоды пропитались сиропом.
  3. Достать из холодильника, поставить на огонь, добавить лимонный сок, сироп, текилу, соус и перец, довести до кипения и варить 5-10 минут, аккуратно помешивая или лучше встряхивая посуду. Вынуть веточки розмарина.
  4. Остудить варенье, переложить в стеклянную посуду, закрыть крышкой, хранить в холодильнике.

Рецепт варенья из клубники с ванилью и черным перцем

Клубничное варенье с ванилью
Клубничное варенье с ванилью / Фото: Depositphotos

Ингредиенты:

  • 1 кг клубники
  • 700 г сахара
  • 2 пакетика Желфикс 2:1
  • 1 стручок ванили
  • 10 горошин черного перца, раздавленных ножом

Способ приготовления:

  1. Клубнику помыть, удалить плодоножки. Желфикс смешать с четырьмя ложками сахара и соединить с клубникой. Перемешать.
  2. Поставить на огонь и довести до кипения, постоянно помешивая.
  3. Добавить разрезанный вдоль стручок ванили вместе с семенами и черный перец горошком.
  4. Всыпать оставшийся сахар и варить еще 5 минут. Разлить по банкам, закрыть и перевернуть вверх дном на 5 минут. Дать постоять в течение суток.

Как быстро засолить огурцы и рецепт салата из них по семейному рецепту Григория Германа узнаете из видео.

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Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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