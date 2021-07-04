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СЬОГОДНІ Lifestyle Смачно

Як заморозити авокадо і де його потім використовувати

Ірина Маслова Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"
4 липня, 08:05
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Тримати авокадо в морозилці можна від двох місяців до півроку. Якщо заморожуєте його порізаним навпіл, кубиками або у вигляді пюре, обов'язково збризніть лимонним соком, так овоч не потемніє
Як правильно заморозити авокадо
Як правильно заморозити авокадо / Фото: Depositphotos

Це коли купуєш авокадо за знижками та розумієш, що не з'їси його найближчі кілька днів. Звісно, є способи зберегти його свіжим на певний час, а от що робити, коли треба терміново поїхати надовго? Заморожувати. Завдяки своїй текстурі авокадо добре витримує холод і його можна заморожувати від місяця до півроку. Ну й після розморожування овоч не втрачає свого смаку – його можна використовувати в безлічі страв. Багато ідей для незабутнього літнього відпочинку знайдете в нашому календарі лайфхаків.

Як заморозити авокадо

Перед заморожуванням розрізаного авокадо збризніть його лимонним соком
Перед заморожуванням розрізаного авокадо збризніть його лимонним соком / Фото: freepik.com

Щоб заморозити авокадо цілим, ретельно промийте шкірку, потім висушіть і загорніть кожен у харчову плівку. Потім помістіть загорнуті авокадо в зручний для морозильної камери пластиковий або багаторазовий силіконовий пакет, закрийте його і покладіть у морозильну камеру.

Якщо вам потрібно заморозити авокадо, розрізане навпіл (кісточку потрібно прибрати), то збризніть кожен бік зрізу невеликою кількістю лимонного соку, потім щільно загорніть їх у харчову плівку. Помістіть у пакет для заморозки, випустіть повітря, закрийте його – і в морозильну камеру.

Коли потрібно заморозити авокадо, порізаний на кубики, викладіть його на деко, застелене пергаментним папером, скропіть лимонним соком і поставте в морозилку до заморожування. Щойно авокадо заморозиться, перекладіть його у пакет для заморозки або герметичний контейнер і поверніть у морозильну камеру.

Якщо вам потрібно заморозити пюре з авокадо, то його теж потрібно скропити соком лимона, потім перекласти пюре в герметичний контейнер і відправити в морозилку. Для дитячого харчування потрібно змішати пюре з авокадо з невеликою кількістю води до бажаної консистенції, потім перекласти його в лотки для кубиків льоду, накрити харчовою плівкою і заморозити. Так авокадо може зберігатися до 5 місяців.

Розморожувати авокадо можна у традиційний спосіб – спочатку під морозильною камерою, потім – за кімнатної температури. Коли розморожуватимете авокадо, то він буде трохи водянистим, тому з'їсти його треба цього ж дня.

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Де використовувати розморожений авокадо

Гуакамоле з авокадо
Гуакамоле з авокадо / Фото: Depositphotos

Процес заморожування впливає на текстуру авокадо, тому використовувати пюре з нього можна наступним чином:

  • Смузі. Розморожений авокадо стане чудовим доповненням до класичного зеленого смузі: змішайте половину авокадо з однією чашкою заморожених фруктів, листовою зеленню і додайте фруктовий сік.
  • Соуси. Звісно, гуакамоле або хумус з авокадо. Подавати їх можна до овочів і курки.
  • Тости. Приготуйте корисні тости з пюре з авокадо, прикрасьте його зеленню або шматочком вареного яйця.
  • Заправки для салатів. Авокадо додає кремову текстуру заправкам для салатів. Змішайте авокадо з оливковою олією, лимонним соком, часником і приправити сіллю і перцем за смаком.

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Тут знайдете 13 продуктів, які потрібно зберігати в морозильнику.

Ірина Маслова
Ірина Маслова Редакторка проєкту "Смачно"

У ЗМІ з 2004 року, з невеликими перервами для роботи в кіно. Співпрацювала з телеканалом "1+1", інтернет-журналом "Йод.media" та іншими. Пише для читачів "Сьогодні" про світ захоплюючої гастрономії.

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