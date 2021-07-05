Как правильно заморозить укроп на зиму – 3 простых способа

Укроп можно заморозить целым, мелко нарезанным и в кубиках со льдом. Перед заморозкой его нужно промыть и хорошо обсушить. Сильно утрамбовывать его в емкости не стоит, так он сохранится лучше

Укроп, замороженный во льду / Фото: Depositphotos

Продлить свежесть зелени можно разными способами, и заморозка – один из них. Низкие температуры позволяют сохранить цвет, аромат и полезные свойства зелени. Ниже узнаете, как заморозить укроп, но запасать на зиму можно любые травы и пряности: петрушку, базилик, розмарин. В календаре лайфхаков для лета можно ознакомиться с идеями, как провести его ярко и с эмоциями.

Как заморозить укроп на зиму целиком

Укроп перед заморозкой нужно тщательно перебрать / Фото: Pixabay

Вымытый и перебранный укроп хорошо обсушить. Сложить в полиэтиленовые пакеты и отправить в морозилку. Зелень будет как свежая, если вы не станете ее утрамбовывать. Помните, что нужно укладывать укроп в пакеты небольшими порциями (150-200 г максимум) и плотно завязывать, чтобы получился твердый мешочек с минимальным содержанием воздуха. Внутри накопится углекислый газ, и зелень лучше сохранится.

Как заморозить нарезанный укроп

Зелень вымыть под проточной водой. Срезать толстые стебли и просушить, разложив на полотенцах. Мелко нарезать.

Сложить в полиэтиленовый пакет, можно с застежкой "зип лок". Убрать на хранение в морозильную камеру.

Как заморозить укроп в формочках для льда

Укроп, замороженный во льду / Фото: Depositphotos

Мелко нарезанную зелень плотно разложить в формочки для льда и залить водой. Отправить замораживаться. Готовые кубики пересыпать в пакет с застежкой и вернуть в морозилку.

Как хранить замороженный укроп

Срок хранения укропа в морозилке – от 6 месяцев до года. Замороженную целиком зелень можно использовать как и свежую – в разных блюдах, а замороженную в формочках – в супах, рагу и соусах.

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