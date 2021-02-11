11 лютого: яке сьогодні свято, прикмети дня і що не можна робити

Дізнайтеся про найважливіші події 11 лютого в історії

Яке сьогодні свято, 11 лютого? Всесвітній день хворого, Міжнародний день жінок і дівчаток в науці. День святителя Лаврентія – в православному і народному календарі. Іменини святкують: Герасим, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Лаврентій, Леонтій, Лука, Роман, Юліан, Яків.

Сегодня.Lifestyle пишуть, яке православне свято в українців 11 лютого 2021 року. Крім цього, ми розповідаємо про найцікавіші і найважливіші події, які сталися в історії у цей день, а також про головні прикмети на 11 лютого. Не забудьте, що незабаром настане День закоханих, тож саме час підготуватися до святкування Дня Святого Валентина.

11 лютого: яке сьогодні свято Фото: Unsplash

Міжнародний день жінок і дівчаток у науці (International Day of Women and Girls in Science) проводиться щорічно з 2016 року під егідою ООН з ціллю надання рівного і повноцінного доступу жінкам і дівчаткам будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки і інновацій як запоруки забезпечення гендерної рівноправності в цій сфері.

проводиться щорічно з 2016 року під егідою ООН з ціллю надання рівного і повноцінного доступу жінкам і дівчаткам будь-якого віку до досягнень і розвитку науки, техніки і інновацій як запоруки забезпечення гендерної рівноправності в цій сфері. Всесвітній день хворого (World Day of the Sick) був заснований у 1992 році за ініціативою Папи Римського Іоанна Павла II з метою підтримки людей, що потрапили в категорію хворих.

був заснований у 1992 році за ініціативою Папи Римського Іоанна Павла II з метою підтримки людей, що потрапили в категорію хворих. День заснування держави в Японії – загальнонаціональне свято і вихідний. Цього дня у 660 році до н. е. на трон Японії зійшов перший імператор Дзімму, що ознаменувало створення японської держави.

– загальнонаціональне свято і вихідний. Цього дня у 660 році до н. е. на трон Японії зійшов перший імператор Дзімму, що ознаменувало створення японської держави. Національний день молоді в Камеруні (National Youth Day in Cameroon) відзначається в країні з 1962 року, після возз'єднання обох частин Камеруну.

відзначається в країні з 1962 року, після возз'єднання обох частин Камеруну. День працівників податкової служби – професійне свято відзначається в Азербайджані.

Яке сьогодні свято

11 лютого в православній церкві шанується перенесення мощей священномученика. Ігнатія Богоносця. Пам'ять святителя Лаврентія, затворника Києво-Печерського, єпископа Туровського, в Ближніх печерах, святителів Герасима, Питирима, Іони, єпископів Великопермських-Устьвімських, мучеників Романа, Якова, Філофея, Іперіхія, Авіва, Юліана і Парігорія, мучеників Сільвана, єпископа, Луки, диякона, Мокія, читця.

У народі 11 лютого відзначався Лаврентьєв день. Люди вірили, що святий Лаврентій покращує зір і зцілює від сліпоти, а тому йому молилися про лікування від хвороб, особливо очних. На Лаврентія спостерігалася мінлива погода: в один день могли бути січневі морози і березнева відлига.

Прикмети на 11 лютого

якщо Лаврентьєв день випадав на молодика, як сьогодні, то така погода протримається першу половину березня;

а якщо на повню – ця погода вказує, якою буде друга половина місяця;

якщо в день Лаврентія дим з труби звивається коромислом – можна скоро чекати потепління;

дрова в печі погано горять – до відлиги;

шумлять дерева в лісі на Лаврентія – будуть сильні вітри;

на Лаврентія не можна важко працювати.

Цікаві і важливі події в Україні та світі 11 лютого

1809 – американський інженер Роберт Фултон запатентував пароплав.

1900 – в Харкові на III з'їзді українських студентських громад заснована Революційна українська партія.

1943 – в СРСР за рішенням Сталіна почалося проведення робіт зі створення атомної бомби.

1945 – в Криму завершилася Ялтинська конференція.

1956 – в Україні відбувся перший політ військово-транспортного літака Ан-8 з аеродрому Святошино.

Хто народився 11 лютого

1917 – Джузеппе де Сантіс, італійський кінорежисер, сценарист, основоположник неореалізму.

1926 – Леслі Нільсен, канадський комедійний актор кіно і телебачення.

1934 – Мері Куант, британський дизайнер і модельєр, творець міні-спідниці.

1935 – Джин Вінсент, американський співак, автор пісень, піонер рок-н-ролу.

1941 – Сержіо Мендес, бразильський піаніст і композитор.

1961 – Кері Лоуелл, американська актриса кіно і телебачення, фотомодель.

1969 – Дженніфер Еністон, американська актриса, режисер і продюсер.

1992 – Тейлор Лотнер, американський актор, співак.

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