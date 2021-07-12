Найкращі моменти Atlas Weekend-2021: те, що точно ввійде в історію

Фестиваль за тиждень відвідало понад 600 тис. людей! Найцікавішими виступами здивувала Тіна Кароль, Меладзе, Вєрка Сердючка та гурт Go_A. І неочікувано для всіх на заході знімали фільм, а ще вивели коня на сцену

Як пройшов Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

Довгоочікуваний Atlas Weekend завершився! Виконано сотні пісень, пройдено десятки кілометрів по території ВДНГ та отримано шквал емоцій, які навряд чи викличе інший український фестиваль. У статті ми нагадаємо найцікавіші моменти, якими запам’ятався захід у 2021 році. Від кібершоу Тіни Кароль до зйомок фільму та коня на сцені. Якщо ви були учасником, то ви відчуєте приємну ностальгію.

Сцену "розірвали" до мурашок по тілі Тіна Кароль, Меладзе, Вєрка Сердючка та Go_A

Перший вихід, який "розірвав" сцену та виправдав багатообіцяючі анонси – Тіни Кароль. Бо хто ще виїжджав на сцену на мотоциклі?! Окрім екстрим-транспорту та водоспаду співачка здивувала пітоном, якого їй поставили на плечі, коли вона співала пісню "Ніжно". Такий крок викликав неоднозначні реакції. Його назвали плагіатом. Бо вона повторила перформанс зі змією, як Брітні Спірс в 2002 році на одному з концертів. І, звісно, глядачі оцінили вбрання співачки. Бо одягу на ній ставало дедалі менше: на початку вона була у строгому класичному костюмі, а в кінці – прозорому платті.

Тіна Кароль на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Але необов’язково влаштовувати кібершоу, щоб тебе почули і реагували одним словом – "вау". Це підтвердив гурт Go_A, якого залишили на десерт. Їхній виступ відбувся 11 липня. Без інсталяцій та постановок артисти "розірвали" не лише сцену, а й серця шанувальників. Солістка гурту під час виконання останньої пісні "Шум" спустилася на поле до глядачів. Словом, здійснилася мрія шанувальників, які марили, щоб заспівати в один мікрофон із Катею, потанцювати, сфотографуватися чи просто дати п’ять. Їхній виступ – це ще одне підтвердження того, що зв'язок між артистом та глядачем важливіший, ніж дорогі інсталяції на сцені.

Go_A на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Красиво ввійшов в історію Atlas Weekend і Валерій Меладзе. Хоч мікрофон у співака протягом виступу ламався тричі, і його невдоволення було помітне на екранах, але шанувальники підтримували артиста на всі 100%! Словом, їх були тисячі, половина з яких підспівувала всі пісні. На випадок, якби мікрофон не запрацював, вони б провели концерт і без самого Меладзе. В кінці виступу до зірки приєдналася легендарна "ВІА Гра". Вони виконали хіти "Океан" та "Притяженья больше нет". В цей момент глядачі були приємно вражені, бо для багатьох вихід гурту – це сюрприз. Адже його не анонсував Atlas Weekend, а лише "ВІА Гра" на своїй сторінці в Instagram.

Валерій Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Шанувальники Валерія Меладзе на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

Але однозначно зіркою усього лайнапу була Вєрка Сердючка зі своїм бендом. Момент, який не забудуть глядачі, стався в кінці виступу. Артист зняв легендарну зірку з голови і попросив глядачів загадати бажання. Погодьтеся, що такий "хід" – нетиповий перформанс для виконавця. Розірвав так розірвав! І зізнався, що сумував за Atlas Weekend, бо останній його виступ був ще в 2017-му. До слова, окрім пісень, зі сцени лунали жарти. Вєрка Сердючка потролила "ВІА Гру", сказала, що спершу не впізнала дівчат, і подумала, що це глядачок фестивалю на сцену запросили.

Вєрка Сердючка на Atlas Weekend / Фото: Atlas Weekend

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Melovin зробив камінгаут, яким змотивував інших на відвертість

Але не виступами єдиними! Світ ще довго буде говорити про MELOVIN. Бо під час його виступу чи не вперше в історії української сцени відбувся камінгаут. Співак поцілував дівчину зі своєї танцпідтримки, а потім хлопця. Неочікуваний крок викликав двозначні реакції в Мережі та глядачів. Одні підтримували, як Філіп Кіркоров, інші – хейтили. А треті – хотіли спробувати на собі! Як Потам із Позитивом, які 6 липня повторили камінгаут. Але, ймовірно, у форматі тролінгу. Цікаво, чи будуть схожі "приколи" на Atlas Weekend-2022? Добре, що глядачі вже психологічно готові побачити схожу ситуацію на сцені.

Філіп Кіркоров прокоментував камінг-аут MELOVIN / Фото: instagram.com/melovin_official

Камінгаут Потапа та Позитива / Фото: скриншот

Фестиваль відвідало тисячі шанувальників української музики

Перший день фестивалю відвідало 133 тис. учасників! Уявляєте? 133 тис. сердець билися в унісон під українські пісні, яких було більшість в лайнапі. І щодень нове число тішило, а емоції гостей для організаторів сприймалися як "дякую". Своїм відвідування вони довели, що українська музика – це круто! І що Atlas Weekend можуть "тримати" не лише закордонні артисти, а й вітчизняні зірки. Але все ж фестиваль в 2022 році обіцяють провести за участі артистів із усього світу.

133 тис. людей в перший день Atlas Weekend / Фото: facebook.com/atlasweekend

Цьогорічний захід запам’ятається усім, як шоу, яке відбулося під впливом коронавірусних обставин. Але ситуація не зламала його, а навпаки показала потенціал українських артистів, професіоналізм організаторів та відданість слухачів. До слова, за тиждень проведення фестивалю рахункова система ВДНГ зафіксувала понад 600 тис. відвідувань території. На сторінці заходу в соціальній мережі зазначили, що це рекорд за всю історію!

Гості Atlas Weekend-2021 / Фото: Atlas Weekend

На заході знімали фільм, де Atlas Weekend – один із "героїв"

Протягом усього фестивалю знімали український фільм. І тисячі учасників заходу потрапили в кадр. А найбільше пощастило гостям, які були присутні 11 липня біля головної сцени. Бо після виступу The Hardkiss знімали один із фрагментів фільму. І гості, які були біля сцени, повторювали рухи формату флешмоб і потрапили в кадр. І не без зірок – на сцену вийшли alyona alyona, Наталя Жижченко з гурту Onukа, Артем Пивоваров та Юлія Саніна з The Hardkiss, які виконали пісню. На майданчик навіть коня вивели. Уявляєте? В цей момент гостям фестивалю стало зрозуміло, що на Atlas Weekend можливо все.

Зйомка українського фільму на Atlas Weekend / Фото: Сьогодні

Нещодавно ми розповіли, як пройшов перший день Atlas Weekend.