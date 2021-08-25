Смотрите: Тина Кароль в желтом платье с бантиками на концерте Андреа Бочелли. И это лучшее из ее выступления (фото)

В День Независимости Украины, 24 августа, легендарный итальянский оперный певец Андреа Бочелли дал концерт в Киеве на Площади Конституции около Мариинского парка

/ Фото: instagram.com/tinakarol_fantina

Артист выступал с украинскими звездами, среди которых Тина Кароль, Джамала и Людмила Монастырская.

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/ Фото: president.gov.ua

В кулуарах ходят слухи, что Бочелли лично отбирал артистов, которые будут с ним петь.

На мероприятии присутствовал президент Украины с супругой, были замечены Екатерина Кухар и Александр Стоянов, Лилия Подкопаева и Оля Полякова, а также депутаты Верховной Рады с женами. Простым украинцам попасть на концерт не удалось, хотя ранее анонсировали бесплатный вход для всех желающих.

На самом мероприятии охрана и администрация просили не снимать выступления звезд, охрана настоятельно требовала убрать смартфоны.

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Тина Кароль с Андреа Бочелли исполнили песню Con te paritio. Для выступления Кароль выбрала длинное желтое платье с бантиками.

Мнения пользователей соцсетей о выборе нарядов Тины для праздничных концертов разошлись. Одни восторгались желтым платьем по фигуре певицы, сравнивая с несуразным образом технологического топа с глазом, который она надела на концерт на "Олимпийском".

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Вторые, наоборот, отдали предпочтение технологическому образу вместо классического платья характерного для оперной сцены.

Некоторые же из поклонников певицы вовсе были разочарованы ее выступлением. Хотя Тина Кароль и имеет сильный красивый голос, исполняя песню со знаменитым тенором, было заметно существенную разницу.

Смотрите видео о концерте легендарного итальянца:

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