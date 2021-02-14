Тест: угадайте звездную пару по интересному факту
С Днем святого Валентина!
Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечают главный праздник всех влюбленных – День святого Валентина! Предлагаем пройти наш тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете знаменитые пары из мира шоу-бизнеса. Кто из знаменитостей женился дважды? В какой паре инициатором брака была женщина? Попробуйте отгадать!
Мужчина в этой паре делал предложение своей возлюбленной три раза!
У кого из этих пар разница в возрасте – 28 с половиной лет?
Какая из этих пар расставалась на год?
На свадьбе у какой из этих королевских пар было 2000 гостей?
Какая из этих пар поженилась 14 февраля?
В какой из этих пар инициатором брака была женщина?
Сначала они друг друга ненавидели. О ком речь?
Эта пара женилась дважды
Кто из этих мужчин был женат на женщине до свадьбы с избранником?
Какая из этих пар дольше всех вместе?
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