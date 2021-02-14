Тест: угадайте звездную пару по интересному факту

С Днем святого Валентина!

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечают главный праздник всех влюбленных – День святого Валентина! Предлагаем пройти наш тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете знаменитые пары из мира шоу-бизнеса. Кто из знаменитостей женился дважды? В какой паре инициатором брака была женщина? Попробуйте отгадать!

Тест: угадайте звездную пару по интересному факту Как хорошо вы знаете интересные факты о знаменитых парах (без помощи Google)? Давайте проверим! Поехали! 1/10 Мужчина в этой паре делал предложение своей возлюбленной три раза! Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая Надя Дорофеева и Владимир Дантес Камалия и Мохаммад Захур Дальше 2/10 У кого из этих пар разница в возрасте – 28 с половиной лет? У Виктора Павлика и Екатерины Репяховой У Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс У Камалии и Мохаммада Захура Дальше 3/10 Какая из этих пар расставалась на год? Павел и Марина Зибровы Маша Ефросинина и Тимур Хромаев Сергей и Снежана Бабкины Дальше 4/10 На свадьбе у какой из этих королевских пар было 2000 гостей? Принц Гарри и Меган Маркл Принц Уильям и Кейт Миддлтон Елизавета ІІ и принц Филипп Дальше 5/10 Какая из этих пар поженилась 14 февраля? Венсан Кассель и Тина Кунаки Анатолий Анатолич и Юла Сальма Хайек и Франсуа Пино Дальше 6/10 В какой из этих пар инициатором брака была женщина? Ольга Фреймут и Владимир Локотко Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян Владимир и Кристина Остапчук Дальше 7/10 Сначала они друг друга ненавидели. О ком речь? Влад и Лилиана Яма Дмитрий и Ирина Монатик Настя Каменских и Потап Дальше 8/10 Эта пара женилась дважды Ольга Горбачева и Юрий Никитин Екатерина Кухар и Александр Стоянов Наталья Жижченко (ONUKA) и Евгений Филатов Дальше 9/10 Кто из этих мужчин был женат на женщине до свадьбы с избранником? Рики Мартин (вступил в брак с Джваном Йосефом в 2018 году) Элтон Джон (вступил в брак с Дэвидом Фернишем в 2014 году) Стивен Фрай (вступил в брак с Эллиотом Спенсером в 2015 году) Дальше 10/10 Какая из этих пар дольше всех вместе? Адриано Челентано и Клаудия Мори Майкл Кейн и Шакира Бэкш Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон Дальше

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