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Тест: угадайте звездную пару по интересному факту

Сегодня, 09:00

С Днем святого Валентина!

Сегодня, 14 февраля, во многих странах мира отмечают главный праздник всех влюбленных – День святого Валентина! Предлагаем пройти наш тест, который покажет, насколько хорошо вы знаете знаменитые пары из мира шоу-бизнеса. Кто из знаменитостей женился дважды? В какой паре инициатором брака была женщина? Попробуйте отгадать!

Тест: угадайте звездную пару по интересному факту

Как хорошо вы знаете интересные факты о знаменитых парах (без помощи Google)? Давайте проверим!
Поехали!
1/10

Мужчина в этой паре делал предложение своей возлюбленной три раза!

Юрий Горбунов и Екатерина Осадчая
Надя Дорофеева и Владимир Дантес
Камалия и Мохаммад Захур
Надя Дорофеева и Владимир Дантес вместе уже десять лет. В первый день знакомства Владимир сказал Наде: "Ты будешь моей женой!", а через неделю они уже жили вместе. В 2015 году пара поженилась. Дантес делал предложение Наде целых три раза!
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2/10

У кого из этих пар разница в возрасте – 28 с половиной лет?

У Виктора Павлика и Екатерины Репяховой
У Хью Джекмана и Деборры-Ли Фернесс
У Камалии и Мохаммада Захура
Правильный ответ: у Виктора Павлика и его супруги Екатерины Репяховой. Виктор родился 13 декабря 1965 года, а его избранница – 13 июня 1994-го.
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3/10

Какая из этих пар расставалась на год?

Павел и Марина Зибровы
Маша Ефросинина и Тимур Хромаев
Сергей и Снежана Бабкины
Правильный ответ: Маша Ефросинина и Тимур Хромаев. Пара переживала кризис в отношениях, в результате которого решили расстаться. К счастью, им удалось сохранить свой брак. Маша и Тимур вместе уже более 17 лет, у них двое детей.
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4/10

На свадьбе у какой из этих королевских пар было 2000 гостей?

Принц Гарри и Меган Маркл
Принц Уильям и Кейт Миддлтон
Елизавета ІІ и принц Филипп
Больше всего гостей на свадьбе было у Елизаветы II и принца Филиппа – на праздник пришло 2000 человек. На торжество по случаю бракосочетания принца Уильяма и Кейт Миддлтон было приглашено 1900 гостей, а на свадьбу принца Гарри и Меган Маркл – всего 600.
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5/10

Какая из этих пар поженилась 14 февраля?

Венсан Кассель и Тина Кунаки
Анатолий Анатолич и Юла
Сальма Хайек и Франсуа Пино
Ответ: Сальма Хайек и ее супруг Франсуа Пино. Это произошло в 2009 году в Париже. Пара обменялась клятвами в ратуше Сен-Жермен, а спустя два месяца повторила церемонию в Венеции.
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6/10

В какой из этих пар инициатором брака была женщина?

Ольга Фреймут и Владимир Локотко
Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян
Владимир и Кристина Остапчук
Ольга Фреймут сделала предложение своему супругу Владимиру Локотко. Они начали встречаться в 2015 году. Вскоре у пары родился сын Валерий, еще через год – дочь Евдокия. Потом, как признается сама Оля, она предложила Владимиру жениться. С тех пор телеведущая официально носит фамилию мужа.
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7/10

Сначала они друг друга ненавидели. О ком речь?

Влад и Лилиана Яма
Дмитрий и Ирина Монатик
Настя Каменских и Потап
С самой первой встречи в 2006 году Настя Каменских и Потап не понравились друг другу, Потап даже отказался сотрудничать с молодой певицей. Но позже между артистами вспыхнула страсть, и в 2013 году они были замечены на отдыхе в Кубе. 23 мая 2019 года они поженились.
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8/10

Эта пара женилась дважды

Ольга Горбачева и Юрий Никитин
Екатерина Кухар и Александр Стоянов
Наталья Жижченко (ONUKA) и Евгений Филатов
Правильный ответ: Ольга Горбачева и Юрий Никитин. Известная певица и знаменитый продюсер поженились в 2007 году. В 2009-м они развелись. В 2016 году они сыграли вторую свадьбу. Пара воспитывает двух дочерей.
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9/10

Кто из этих мужчин был женат на женщине до свадьбы с избранником?

Рики Мартин (вступил в брак с Джваном Йосефом в 2018 году)
Элтон Джон (вступил в брак с Дэвидом Фернишем в 2014 году)
Стивен Фрай (вступил в брак с Эллиотом Спенсером в 2015 году)
Правильный ответ: Элтон Джон. В 1976 году во время интервью журналу Rolling Stone он заявил о своей бисексуальности. 14 февраля 1984 года Элтон женился на звукоинженере Ренате Блауел. Джон состоит в отношениях со своим возлюбленным Дэвидом Фернишем с 1994 года. В 2014 году они вступили в брак.
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10/10

Какая из этих пар дольше всех вместе?

Адриано Челентано и Клаудия Мори
Майкл Кейн и Шакира Бэкш
Сэмюэл Л. Джексон и Латаня Ричардсон
Правильный ответ: Адриано Челентано и его супруга Клаудия Мори. Они поженились в 1964 году. Вместе пара уже 56 с половиной лет.
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