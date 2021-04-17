Образ дня: Маша Ефросинина в жакете от украинского бренда за 21 тысячу гривень

Ведущая продемонстрировала классный и трендовый аутфит из новой коллекции Olēnich

Маша Ефросинина поделилась свежим образом в своем Instagram-аккаунте. Телезвезда выбрала удлиненный желтый жакет с воротником, который сочетала с брюками такого же цвета.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

На сайте бренда Olēnich эти вещи продаются отдельно – жакет можно приобрести за €629 (21 106 гривень), а брюки – за €465 (15 603 гривень).

Скриншот: olenich.co

Скриншот: olenich.co

Маша Ефросинина часто выбирает одежду от локальных производителей. Она поклонница бренда SIX., который также любит первая леди Украины, ведущую можно увидеть и в нарядах Katerina Kvit или Katimō.

Ранее Ефросинина потроллила Екатерину Кухар, отдыхающую на Мальдивах.

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