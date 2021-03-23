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Знаменитая fashion-блогер Кьяра Ферраньи стала мамой во второй раз (фото)

Сегодня, 11:20

У Кьяры родилась дочь

33-летняя инфлюенсер и fashion-блогер Кьяра Ферраньи и ее супруг, рэпер Fedez (Федерико Лючия), стали родителями во второй раз. У пары родилась дочь, которую назвали Виттория. О беременности Кьяры стало известно осенью прошлого года.

Радостной новостью Ферраньи поделилась с подписчиками в Instagram, опубликовав фото из роддома.

"23 марта, 2021. Наша Виттория", – подписала снимок блогер.

Скриншот: Instagram

В комментариях Ферраньи уже поздравили ее друзья и поклонники. Отметим, что у Кьяры и Федерико есть двухлетний сын Лео. Малыш родился 19 марта 2018 года. Ферраньи и Fedez начали встречаться в 2016 году, а спустя два года они поженились.

Кьяра Ферраньи – известный итальянский блогер, инфлюенсер, модель и дизайнер. На ее страницу в Instagram подписано боле 22 миллионов человек.

Кьяра Ферраньи с супругом и сыном
Кьяра Ферраньи с супругом и сыном
Фото: instagram.com/chiaraferragni

Напомним, младшая сестра Кейт Миддлтон стала мамой во второй раз.

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