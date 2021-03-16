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Эмма Стоун в роли Круэллы в продолжении "101 далматинец". Все, что известно о фильме

Сегодня, 15:15

Рассказываем все, что известно о предстоящем фильме

Фанаты знаменитого мультика Disney "101 далматинец" уже подросли и теперь увидят новую историю, вдохновленную главной злодейкой – Круэллой де Вилль. Первые кадры с Эммой Стоун в роли Круэллы появились еще два года назад, и наконец осталось ждать недолго – фильм выйдет на большие экраны 28 мая.

Что же известно о предстоящей картине? Рассказываем.

Эмма Стоун в роли "Круэллы"
Эмма Стоун в роли "Круэллы"
Фото: Скриншот из YouTube

Сюжет

Для начала отметим, что это будет не продолжение истории "101 далматинец". Сюжет наоборот расскажет о том, что произошло до событий, показанных в мультфильме, то есть еще до того, как Круэлла (Стервелла) стала злодейкой.

По сюжету, в 1970-е годы, когда Круэллу еще звали Эстелла, она мечтала стать модельером. В юности девушка потеряла родителей, а затем попала в Лондон. Чтобы заработать на жизнь, Эстелла присоединилась к ворам Горацию и Джасперу и занялась грабежами. По случайности Эстелла оказалась в богатом обществе, где некий рок-музыкант поручил ей важную миссию – создать уникальное авторское украшение. Тем временем талант героини привлек внимание баронессы фон Хельман, с чего и начались необратимые изменения Эстеллы и она стала той самой Круэллой, какую мы помним из мультика.

"Круэлла"
"Круэлла"
Фото: Скриншот из YouTube

На днях вышел свежий тизер "Круэллы", который еще больше подогрел интерес зрителей.

Кто снялся в "Круэлле"?

Фанаты были безумно рады узнать, что Эмма Стоун, знаменитая по ролям в "Ла-Ла Ленде", "Фаворитке", "Бердмене", "Зомбиленде", сыграет главную роль. Но с ней на экране появятся и другие любимые миллионами актеры.

В роли баронессы фон Хельман появится знаменитая актриса Эмма Томпсон. Вы точно вспомните ее по фильмам "Моя ужасная няня", "Тутти Фрутти" и по роли профессора Трелони в "Гарри Поттере".

А в роли воров Горация и Джаспера сыграют Пол Хаузер ("Дело Ричарда Джуэлла") и Джоэл Фрай ("Игра престолов") соответственно.

Эмма Томпсон в фильме "Круэлла"
Эмма Томпсон в фильме "Круэлла"
Фото: Скриншот из YouTube

Кто работал над приквелом?

Звездная творческая команда "Круэллы" уже намекает, что фильм получится очень крутым. Например, режиссером "Круэллы" стал Крейг Гиллеспи, который снял фильм о спортсменке "Тоня против всех" с Марго Робби.

Продюсируют фильм Кристин Берр – она работала над семейной комедией "Кристофер Робин" и Марк Платт, который был продюсером таких хитов, как "Ла-Ла Ленд", "Мост шпионов" и "Алладин".

Над сценарием работали Дана Фокс (""Ну разве не романтично?", "Однажды в Вегасе") и Тони Макнамара ("Фаворитка", сериал "Великая").

Кадр из фильма "Круэлла"
Кадр из фильма "Круэлла"
Фото: Скриншот из YouTube

Фильм "Круэлла" выйдет в Украине 28 мая.

Смотрите трейлер к фильму "Круэлла":

Ранее появились слухи о том, что Эмма Стоун беременна.

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