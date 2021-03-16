Эмма Стоун в роли Круэллы в продолжении "101 далматинец". Все, что известно о фильме
Рассказываем все, что известно о предстоящем фильме
Фанаты знаменитого мультика Disney "101 далматинец" уже подросли и теперь увидят новую историю, вдохновленную главной злодейкой – Круэллой де Вилль. Первые кадры с Эммой Стоун в роли Круэллы появились еще два года назад, и наконец осталось ждать недолго – фильм выйдет на большие экраны 28 мая.
Что же известно о предстоящей картине? Рассказываем.
Для начала отметим, что это будет не продолжение истории "101 далматинец". Сюжет наоборот расскажет о том, что произошло до событий, показанных в мультфильме, то есть еще до того, как Круэлла (Стервелла) стала злодейкой.
По сюжету, в 1970-е годы, когда Круэллу еще звали Эстелла, она мечтала стать модельером. В юности девушка потеряла родителей, а затем попала в Лондон. Чтобы заработать на жизнь, Эстелла присоединилась к ворам Горацию и Джасперу и занялась грабежами. По случайности Эстелла оказалась в богатом обществе, где некий рок-музыкант поручил ей важную миссию – создать уникальное авторское украшение. Тем временем талант героини привлек внимание баронессы фон Хельман, с чего и начались необратимые изменения Эстеллы и она стала той самой Круэллой, какую мы помним из мультика.
На днях вышел свежий тизер "Круэллы", который еще больше подогрел интерес зрителей.
Фанаты были безумно рады узнать, что Эмма Стоун, знаменитая по ролям в "Ла-Ла Ленде", "Фаворитке", "Бердмене", "Зомбиленде", сыграет главную роль. Но с ней на экране появятся и другие любимые миллионами актеры.
В роли баронессы фон Хельман появится знаменитая актриса Эмма Томпсон. Вы точно вспомните ее по фильмам "Моя ужасная няня", "Тутти Фрутти" и по роли профессора Трелони в "Гарри Поттере".
А в роли воров Горация и Джаспера сыграют Пол Хаузер ("Дело Ричарда Джуэлла") и Джоэл Фрай ("Игра престолов") соответственно.
Звездная творческая команда "Круэллы" уже намекает, что фильм получится очень крутым. Например, режиссером "Круэллы" стал Крейг Гиллеспи, который снял фильм о спортсменке "Тоня против всех" с Марго Робби.
Продюсируют фильм Кристин Берр – она работала над семейной комедией "Кристофер Робин" и Марк Платт, который был продюсером таких хитов, как "Ла-Ла Ленд", "Мост шпионов" и "Алладин".
Над сценарием работали Дана Фокс (""Ну разве не романтично?", "Однажды в Вегасе") и Тони Макнамара ("Фаворитка", сериал "Великая").
Фильм "Круэлла" выйдет в Украине 28 мая.
Смотрите трейлер к фильму "Круэлла":
Ранее появились слухи о том, что Эмма Стоун беременна.
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