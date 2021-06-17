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Умер актер из легендарного фильма Танцор диско

Сегодня, 18:44

Знаменитый индийский актер и режиссер Чандрашекхар Вайдья, который снялся в более, чем 170 фильмах, ушел из жизни в возрасте 98 лет

Чандрашекхар Вайдья и его внук шакти Арора
Чандрашекхар Вайдья и его внук шакти Арора
Фото: instagram.com/shaktiarora

Вчера, 16 июня, в Мумбаи умер индийский актер Чандрашекхар Вайдья. В следующем месяце ему могло бы исполниться 99 лет. Многие зрители могут помнить Чандрашекхара по роли в фильме "Танцор диско", вышедшем в 1982 году. Также недавно мы сообщали, что умер сын Евгения Моргунова – Бывалого из комедий Леонида Гайдая.

О смерти звезды Болливуда Чандрашекхара Вайдьи рассказал его внук, звезда индийского телевидения Шакти Арора. В своем Instagram-аккаунте актер поделился фотографией с дедушкой.

"Вчера мой дедушка завершил свое жизненное путешествие. Ему было 98, ему не хватило два года, чтобы закончить век. Это большая невосполнимая потеря, он был костяком нашей семьи. Тем не менее я с гордостью говорю, что при жизни он был свидетелем своего четвертого поколения. Все, о чем я молюсь всемогущему, чтобы он получил вечный покой и счастье. "Буду по-настоящему скучать по тебе, дедушка... Буду любить тебя всегда и до бесконечности", – написал Шакти Арора.

Актер Чандрашекхар Вайдья
Актер Чандрашекхар Вайдья
Фото: Скриншот из YouTube

За свою продолжительную карьеру актер снялся в более, чем 170 проектах. Актер начал активно сниматься в кино в 50-е годы. Украинские зрители больше всего его помнят по фильму "Танцор диско", который вышел в 1982 году. Он также выступал режиссером и актеров в романтическом мюзикле "Ча-ча-ча", сыграл главные роли в болливудских фильмах "Суранг", "Уличный певец". Вскоре Чандрашекхар начал работать помощником режиссера когда решил, что хочет больше привнести в киноиндустрию Индии. Как актер он продолжал сниматься до начала 90-х годов.

Внук актера, Шакти Арора, пошел по стопам своего дедушки и стал болливудской звездой.

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Напомним, что недавно ушел из жизни легендарный украинский хореограф Григорий Чапкис.

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Источник: instagram.com/shaktiarora
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