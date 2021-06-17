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Ани Лорак заподозрили в неуплате налогов. Прокуратура проверит бизнес певицы

Сегодня, 18:06

Прокуратура заинтересовалась компанией ООО "Ани Лорак Продакшн", с помощью которой артистка ведете свою концертную деятельность

Прокуратура начала работу по делу Ани Лорак о неуплате налогов
Прокуратура начала работу по делу Ани Лорак о неуплате налогов
Фото: instagram.com/anilorak

У Ани Лорак вновь проблемы с бизнесом в России. Прокуратура заинтересовалась доходом певицы и теперь компанию артистки ждет проверка. Об этом сообщает Telegram-канал "Звездач"

Так как суммы взносов компании не соответствуют заработку певицы, депутат Госдумы Тамара Плетнева инициировала проверку ООО "Ани Лорак Продакшн", с помощью которого артистка вела свою концертную деятельность,

"Поскольку прокурорам дан "зеленый свет" на проведение проверки на самом высоком уровне, можно не сомневаться, что они проведут качественное расследование", — заявила Плетнева.⠀

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Отмечается, что формально на счет компании от концертной деятельности за 2019 год поступило 165 тысяч рублей (2 тысячи долларов). В это же время певица рассказывала, что за один концерт получает примерно 3,5 миллиона рублей (48 тысяч долларов). А до пандемии у певицы было не менее 60 концертов в год.

Напомним, компанию певицы уже хотели закрыть в России, но певице удалось отстоять свой бизнес.

Ранее в СМИ ходили слухи, что у певицы начались проблемы с бизнесом из-за скандала с Константином Меладзе. Ани Лорак, которая намекнула, что Константин Меладзе предлагал ей интимные отношения в обмен на продвижение по карьерной лестнице. Вслед за ней Оля Полякова заявила, что тоже получала подобное предложение от Меладзе. Чуть позже экс-солистка "ВИА Гры" Татьяна Найник в эфире одного из российских шоу рассказала, что продюсер распускал руки и делал намеки на возможность близких отношений.

Ани Лорак
Ани Лорак
Фото: instagram.com/anilorak

Чуть позже Ани Лорак опровергла свои слова и заявила, что журналисты все перекрутили.

Отметим, сам Константин Меладзе никак не отреагировал на слова Ани Лорак.

Смотрите в сюжете, у кого еще из звезд были проблемы с законом:

Ранее Ани Лорак не пришла на одну из российских премий.

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