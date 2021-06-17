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Иво Бобул возмущен украинской эстрадой: Уже и мат можно услышать в песнях

Сегодня, 17:09

Знаменитый украинский артист считает, что молодые исполнители перестали с уважением относиться к своим более опытным коллегам. Бобула также возмущает нецензурная лексика в песнях

Иво Бобул рассказал, что он думает о современном украинском шоу-бизнесе
Иво Бобул рассказал, что он думает о современном украинском шоу-бизнесе
Фото: Facebook-страница Иво Бобула

Легендарный певец Иво Бобул, который прокомментировал слухи о молодых любовницах, осудил молодых исполнителей за мат в песнях и неуважение к старшему поколению артистов.

В интервью "КП" Иво Васильевич, которому сегодня исполняется 68 лет, объяснил свою точку зрения касательно современной украинской эстрады.

"Молодые ребята не очень к нам с уважением относятся. Хотя в других странах исполнители, которые много лет на сцене, это самые дорогие и уважаемые люди. А у нас наоборот. Кто из молодых артистов сможет столько лет продержаться на сцене? Демократия это не значит вседозволенность. Уже и мат можно услышать в песнях", – говорит Бобул.

Иво Бобул
Иво Бобул
Фото: facebook.com/ivo.bobul.94

По словам артиста, культура уничтожается, а нация, у которой нет культуры, по мнению Бобула, всегда будет слабой.

"Как человека, который отдал украинской эстраде столько лет жизни, меня не все устраивает то, что сейчас звучит по радио, телевидению", – объяснил артист.

Бобул как педагог также отметил, что сейчас очень много людей в музыкальных учебных заведениях стремятся обрести популярность, однако, по его словам, это удастся сделать "только талантливым".

В интервью Иво Бобул упомянул, что лучшее времяпрепровождение для него – это выступления на концертах. Вот и этот летний день он проведет на сцене. А если вы не знаете, чем заняться летом, мы подготовили для вас 10 креативных подсказок в нашем календаре.

Напомним, что Иво Бобул четырежды женат, третий брак артиста, самый известный, – с певицей Лилией Сандулесой. Артисты прожили вместе 10 лет, расстались со скандалом. Певица до сих пор в своих интервью называет Бобула "карьеристом". Ранее Иво Бобул рассказал о своем браке с Лилией Сандулесой и их скандальном расставании.

Ранее Иво Бобул рассказал о своем творческом пути и дружбе с Леонидом Кучмой в большом интервью для программы "Зірковий шлях", которая выходит на телеканале "Украина":

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