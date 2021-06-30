Изменить язык на: UA Перейти к новостям logo

Топ-новость

Сегодня говорят

Топ-новость

LIFE дня

Спецтема

Тесты

Спецтема

Atlas Weekend

Спецтема

Самое дорогое

Спецтема

Канны-2021
СЕГОДНЯ Lifestyle Новости шоу бизнеса

Седокова в соблазнительном леопардовом купальнике превратилась в дерзкую амазонку (фото)

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
30 июня, 20:30
Копировать ссылку
Артистка максимально наслаждается глетним сезоном, к которому готовила фигуру весь год. Теперь звезда делится фотографиями в купальниках с разных ракурсов

Экс-участница "ВИА Гры" Анна Седокова, которая засветила длинные ноги на российском фестивале "Жара", сразила поклонников новой фотографией. Певица надела оригинальный купальник с леопардовым принтом, продемонстрировав пышный бюст и плоский животик.

Так, в своем Instagram-аккаунте Анна Седокова опубликовала эффектный кадр, сделанный во время одной из ее поездок в Калифорнию. Певица не раз приезжала в США, ведь именно там живет ее дочь со своим отцом, бизнесменом Максимом Чернявским. Крайний раз звезда летала в Лос-Анджелес со своим возлюбленным, баскетболистом Янисом Тиммой.

На фото Анна Седокова выглядела как амазонка – за ее спиной разместился один из калифорнийских пляжей.

Анна Седокова в купальнике
Анна Седокова в купальнике / Фото: instagram.com/annasedokova

Поклонники оценили образ певицы.

  • "Леопардовый – это ваше"
  • "Обожаю дерзкую Аню"
  • "Амазонка"
  • "Шикарная фигурка"
  • "Богиня"

Напомним, что киевлянка Анна Седокова была солисткой популярной группы "ВИА Гра" с 2002 по 2005 годы. Затем певица ушла в декрет, а уже в 2006 году начала сольную карьеру. Вскоре артистка переехала жить и работать в Россию.

Смотрите в сюжете рекомендации, как женщинам подобрать купальник по типу фигуры:

Напомним, что ранее Анна Седокова оставила странную подпись под фото в бикини, которую сравнили с "перлами" Кличко.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Life Сегодня на Google News
Lifestyle
Больше новостей
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
Лайфхак дня
Как организовать пикник в формате Pinterest
Хакнуть
Спецпроект
Календарь лайфхаков
Июнь
Лайфхаки по календарю
SHOW MUST GO ON

Каннский кинофестиваль

6 — 17 июля

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября
тест
Угадаешь звезду по модному образу?
Попробовать
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
27 июня - 3 июля
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Ужин за ₴200 000 в Киеве
За что такие деньги?
Заведи будильник
06
дней
06
часов
58
минут
31
секунд
6 - 18 июля

74-й Каннский кинофестиваль

Перейти на спецтему
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Ложиться спать до 23:00
Узнать "что будет"?
Гороскоп
Твой гороскоп на июнь
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Гороскоп
Самые опасные среди знаков зодиака
Узнать кто?

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять