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Светский выход Брежневой после скандала и LOBODA осталась без наград – итоги премии RU.TV в Москве

Сегодня, 11:47

На этих выходных в Москве состоялась музыкальная премия RU.TV, на которой выступили и украинские артисты

Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/max_barskih, Скриншот из YouTube

Премия RU.TV считается одним из главных музыкальных событий российского шоу-бизнеса. Мы уже рассказывали, почему Ани Лорак впервые за несколько лет не появилась на мероприятии , теперь пришло узнать время, кто из украинских артистов не пропустил церемонию вручения музыкальной премии.

Макс Барских не только выступил на премии, но и выиграл в одной из номинаций – клип на песню "Лей не жалей" признали лучшим.

Макс Барских
Макс Барских
Фото: instagram.com/max_barskih

LOBODA устроила настоящее шоу на сцене российской премии, исполнив свои популярные песни. В комментариях ее выступление назвали одним из лучших. Также она была в номинации "Лучшая певица", а трек "Мой" претендовал на звание лучшей песни года. Но в этом году артистка осталась без наград.

На премии RU.TV появилась и Вера Брежнева. Певица никак не комментировала скандал вокруг ее супруга, но с удовольствием позировала на ковровой дорожке в откровенном наряде. Также на премии Вера исполнила песню Sestra.

Vera Brezhneva (@ververa)

Позировала на ковровой дорожке и Регина Тодоренко. В этом году она стала ведущей музыкальной премии.

Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Ранее мы рассказывали, кто из украинских артистов появился на гала-ужине премии МУЗ-ТВ.

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