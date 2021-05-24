Світський вихід Брежнєвої після скандалу і LOBODA залишилася без нагород – підсумки премії RU.TV в Москві

Цими вихідними в Москві відбулася музична премія RU.TV, на якій виступили і українські артисти

Фото: instagram.com/ververa, instagram.com/max_barskih, Скріншот з YouTube

Премія RU.TV вважається одним з головних музичних подій російського шоу-бізнесу. Ми вже розповідали, чому Ані Лорак вперше за кілька років не з'явилася на заході , тепер прийшов дізнатися час, хто з українських артистів не пропустив церемонію вручення музичної премії.

Макс Барських не тільки виступив на премії, але і виграв в одній з номінацій – кліп на пісню "Лей не жалей" визнали найкращим.

Макс Барських Фото: instagram.com/max_barskih

LOBODA влаштувала справжнє шоу на сцені російської премії, виконавши свої популярні пісні. У коментарях її виступ назвали одним з кращих. Також вона була в номінації "Краща співачка", а трек "Мой" претендував на звання кращої пісні року. Але цього року артистка залишилася без нагород.

На премії RU.TV з'явилася і Віра Брежнєва . Співачка ніяк не прокоментувала скандал навколо її чоловіка , але із задоволенням позувала на килимовій доріжці у відвертому вбранні. Також на премії Віра виконала пісню Sestra.

Позувала на килимовій доріжці і Регіна Тодоренко. Цього року вона стала ведучою музичної премії.

Регіна Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Раніше ми розповідали, хто з українських артистів з'явився на гала-вечері премії МУЗ-ТВ.

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