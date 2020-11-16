Модель Эльза Хоск употребляла "волшебные" грибы перед тем, как забеременеть

Модель поделилась своим необычным опытом

Беременная "ангел" Victoria’s Secret Эльза Хоск призналась, что принимала галлюциногенные грибы перед тем, как узнала о своей беременности. Их красотка, по ее словам, употребляла в качестве "терапии очищения". Об этом Эльза рассказала на своей странице в Instagram.

Надо сказать, что Эльза страдала от алкогольной зависимости в 20 лет, а чуть позже у девушки случилась передозировка кокаином.

Эльза Хоск Фото: instagram/hoskelsa

Но это в прошлом! Однако фанатов все-таки смутил тот факт, что в начале карантина Эльза прибегнула к так называемой "грибной терапии". Модель решила подробнее рассказать об этом.

"Окей, многих смутил этот факт, и я решила рассказать вам об этом подробнее. Я пробовала грибы под присмотром в качестве лечебной терапии в начале локдауна. Мы все находились в безопасном месте, с повязками на глазах, чтобы как можно безопаснее углубиться в собственное сознание", – пишет Эльза.

Скриншот: instagram.com/hoskelsa

Девушка призналась, что такая терапия якобы помогла ей отдохнуть, "помириться" с собственным телом после "нескольких лет нагрузок", работая моделью.

Хоск также написала, что не могла представить, что вскоре после этого забеременеет. По словам модели, она совсем не была готова к этому. Эльза не советует прибегать к такому роду занятий без консультации специалистов и подготовки. Да и мы не советуем!

Ранее 31-летняя Эльза Хоск рассекретила пол малыша, которого ждет от своего бойфренда Тома Дейли.

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