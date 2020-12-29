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Эмма Робертс впервые стала мамой – СМИ

Сегодня, 09:47

29-летняя актриса родила мальчика

Эмма Робертс из "Американской истории ужасов" стала мамой в первый раз. 29-летняя актриса родила мальчика от своего возлюбленного 36-летнего Гаррета Хедлунда.

О беременности Эммы, которая также является племянницей актрисы Джулии Робертс, стало известно в июне. Сама знаменитость подтвердила эту новость уже в конце августа. Позже Робертс призналась, что на протяжении многих лет она боролась с бесплодием.

Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Эмма Робертс и Гаррет Хедлунд
Фото: instagram.com/emmaroberts/

По словам инсайдера, новорожденному малышу Эмма и Гаррет дали имя Родс. Об этом пишет Vulture, ссылаясь на источник.

"Мама и малыш здоровы", – говорится в сообщении.

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Сама звездная мама пока не показала своего ребенка.

Эмма Робертс и Гаретт Хедлунд встречаются с марта 2019 года. Они не слишком охотно афишируют личную жизнь в соцсетях. До этого у Эммы был роман с коллегой по сериалу "АИУ" Эваном Питерсом. В 2019 они разорвали помолвку.

Напомним, ранее Эмма Робертс рассказала о проблемах со здоровьем, которые чуть не привели к бесплодию.

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