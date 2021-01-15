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MARUV устроила горячие танцы на концерте Моргенштерна в Дубае – видео

Сегодня, 17:57

Певица показала, как проводит время на отдыхе

Певица MARUV, которая не так давно была членом жюри российского шоу, устроила горячие танцы на концерте российского рэпера Моргенштерна в Дубае.

В InstaStories она поделилась видео, на котором вместе с подругой танцует тверк на концерте скандального исполнителя.

"Немного тверкнули" – подписала видео певица.

MARUV на концерте Моргенштерна в Дубае
Видео: instagram.com/maruvofficial
MARUV на концерте Моргенштерна в Дубае
Видео: instagram.com/maruvofficial

MARUV сейчас отдыхает в Дубае, как и многие популярные российские звезды. Напомним, что недавно новое интервью Моргештерна вызвало резонанс в Сети. Репер заявил, что что он с 15 лет пьет водку и употребляет наркотики и это не мешает ему зарабатывать миллионы.

Сама MARUV тоже часто попадает в скандалы. Многие ее осуждает за выступления в России и провокационные наряды.

Ранее мы рассказывали, кто такой Моргенштерн.

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