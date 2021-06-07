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Катя Осадча показала рідкісне фото з батьками

Сьогодні, 08:55

Ведуча відсвяткувала день народження свого батька Олександра

Катя Осадча з батьками
Катя Осадча з батьками
Фото: instagram.com/kosadcha

Ведуча Катя Осадча, яка втретє стане мамою, показала рідкісне фото з батьками. Воно було зроблено на вечірці до дня народження її батька Олександра. Знімок вона показала в stories Instagram.

На одному фото Катя позує з батьком і мамою, на іншому – іменинник зі святковим тортом, ще на одному з чоловіком Юрієм Горбуновим.

Катя Осадча на дні народження свого батька
Катя Осадча на дні народження свого батька
Фото: instagram.com/kosadcha

На сімейну вечірку ведуча прийшла у сукні зі спільної колекції з українським дизайнером Андре Таном за 3999 гривень. Як написала сама Катя, "сукня підходить для будь-яких змін фігури", натякаючи на свою вагітність.

До слова, її підписники не церемонилися і почали гадати, на кого ж чекає телеведуча – хлопчика чи дівчинку.

Ведуча воліє оберігати від пильної уваги громадськості і своїх синів Іллю та Івана. Лише зрідка на своїй сторінці у соцмережі Катя все ж радує сімейними кадрами. Нещодавно старший син Ілля закінчив школу, і телеведуча показала знімки з випускного.

Катя Осадча зі старшим сином Іллею
Катя Осадча зі старшим сином Іллею
Фото: instagram.com/kosadcha

Нагадаємо, нині Катя Осадча одружена з телеведучим Юрієм Горбуновим. Пара виховує сина Івана, а скоро в родині народиться ще одна дитина. Зовсім недавно телеведуча підтвердила свою третю вагітність.

Варто зазначити, чутки про поповнення в родині пари ходили вже давно. Телеведуча намагалася приховати вагітність під пишними нарядами, але уважні глядачі вже встигли розглянути, що Катя при надії.

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Джерело: Сьогодні
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