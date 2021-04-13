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Подписчики Кати Осадчей увидели беременный живот на ее фото в облегающем платье

Сегодня, 14:25

В прямом эфире шоу телеведущая появилась в открытом платье, которое сделало акцент на ее округлившемся животике. Фоловеры забросали звезду вопросами в комментариях

У супруги Юрия Горбунова, который признался, что не комплексует из-за своего роста, телеведущей Кати Осадчей разглядели округлившийся животик. В прямом эфире шоу "Голос страны" звезда предстала перед телекамерами в облегающем платье, спровоцировав новые слухи о своей беременности.

Для шоу Катя Осадчая выбрала элегантное короткое платье от украинского дизайнера Mila Nova. Воздушный наряд подчеркнул стройную фигуру телеведущей, но в то же время не скрыл область ее животика. В комментариях к посту Осадчей в Instagram фоловеры принялись обсуждать ее положение.

Катя Осадчая
Катя Осадчая
Фото: instagram.com/kosadcha

Стоит отметить, что слухи о пополнении в семье Горбунова и Осадчей ходят уже давно. Несмотря на то, что пара уже воспитывает одного ребенка – Ивана, многие уверены, что звездные родители готовы к рождению еще одного.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Катя Осадчая и Юрий Горбунов
Фото: instagram.com/kosadcha

В комментариях написали:

  • "Екатерина, беременна?"
  • "Платье очень красивое и животик"
  • "Катя, вы беременны"
  • "Очень красивая. Платье очень идет, подчеркивает Ваше состояние. Пожалуй, будет девочка"
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram
Скриншот Instagram

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