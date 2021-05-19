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Как держать себя в форме: 5 правил телеведущей Марины Кухар

Сегодня, 11:55

Для нее быть в хорошей физической форме – это значит быть здоровым и много двигаться

Телеведущая Марина Кухар
Телеведущая Марина Кухар
Фото: пресс-служба телеканала "Украина"

Ведущая утренних выпусков новостей "Сегодня" на телеканале "Украина" Марина Кухар рассказала о нескольких собственных правилах, которые помогают ей всегда поддерживать себя в прекрасной форме.

"Быть в хорошей физической форме – это значит быть здоровым. А здоровье – это движение", – говорит телеведущая.

Она также назвала своих 5 правил, как держать себя в форме:

  • пару километров – лучше пройти, чем проехать
  • сделать комплекс упражнений – лучше, чем поваляться на диване,
  • от ужина – лучше отказаться,
  • перекус – заменить стаканом воды,
  • бутерброд заменить яблоком.

Как поддерживать кожу в хорошем состоянии

Поддерживать кожу в хорошем состоянии, особенно после телевизионного грима, помогают услуги современной косметологии. Главное – подходить к этому вопросу без фанатизма. Ведущая не скрывает, что раз в полгода проходит поддерживающий курс биоревитализации.

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По мнению известной тележурналистки – глупо отказываться от возможности хорошо выглядеть, когда это так просто сейчас. Очень важно, найти своего косметолога – ответственного, знающего и понимающего.

"А самое главное – в любой ситуации – находить хоть крошечный, но повод для радости. Потому что, то, как мы себя чувствуем, как мы выглядим и в какой мы форме – все это зависит от внутреннего состояния", – поделилась Марина Кухар.

Как за 5 дней привести фигуру в порядок – смотрите видео:

Тем временем мы выяснили, можно ли похудеть, если ходить по лестнице.

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здоровье фигура
Источник: Сегодня
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