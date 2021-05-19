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Як тримати себе в формі: 5 правил телеведучої Марини Кухар

Сьогодні, 11:55

Для неї бути в хорошій фізичній формі – це значить бути здоровим і багато рухатися

Телеведуча Марина Кухар
Телеведуча Марина Кухар
Фото: прес-служба телеканалу "Україна"

Ведуча ранкових випусків новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Марина Кухар розповіла про кілька власних правилах, які допомагають їй завжди підтримувати себе в прекрасній формі.

"Бути в гарній фізичній формі – це значить бути здоровим. А здоров'я – це рух", – говорить телеведуча.

Вона також назвала своїх 5 правил, як тримати себе в формі:

  • пару кілометрів – краще пройти, ніж проїхати
  • зробити комплекс вправ – краще, ніж повалятися на дивані,
  • від вечері – краще відмовитися,
  • перекус – замінити склянкою води,
  • бутерброд замінити яблуком.

Як підтримувати шкіру у хорошому стані

Підтримувати шкіру в гарному стані, особливо після телевізійного гриму, допомагають послуги сучасної косметології. Головне – підходити до цього питання без фанатизму. Ведуча не приховує, що раз на півроку проходить підтримуючий курс біоревіталізації.

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На думку відомої тележурналістки – нерозумно відмовлятися від можливості мати гарний вигляд, коли це так просто зараз. Дуже важливо, знайти свого косметолога – відповідального, знаючого і розуміючого.

"А найголовніше – в будь-якій ситуації – знаходити хоч крихітний, але привід для радості. Тому що, то, як ми себе почуваємо, як ми виглядаємо і в який ми формі – все це залежить від внутрішнього стану", – поділилася Марина Кухар.

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Тим часом ми з'ясували, чи можна схуднути, якщо ходити по сходах.

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Джерело: Сьогодні
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