Як тримати себе в формі: 5 правил телеведучої Марини Кухар
Для неї бути в хорошій фізичній формі – це значить бути здоровим і багато рухатися
Ведуча ранкових випусків новин "Сьогодні" на телеканалі "Україна" Марина Кухар розповіла про кілька власних правилах, які допомагають їй завжди підтримувати себе в прекрасній формі.
"Бути в гарній фізичній формі – це значить бути здоровим. А здоров'я – це рух", – говорить телеведуча.
Вона також назвала своїх 5 правил, як тримати себе в формі:
- пару кілометрів – краще пройти, ніж проїхати
- зробити комплекс вправ – краще, ніж повалятися на дивані,
- від вечері – краще відмовитися,
- перекус – замінити склянкою води,
- бутерброд замінити яблуком.
Як підтримувати шкіру у хорошому стані
Підтримувати шкіру в гарному стані, особливо після телевізійного гриму, допомагають послуги сучасної косметології. Головне – підходити до цього питання без фанатизму. Ведуча не приховує, що раз на півроку проходить підтримуючий курс біоревіталізації.
На думку відомої тележурналістки – нерозумно відмовлятися від можливості мати гарний вигляд, коли це так просто зараз. Дуже важливо, знайти свого косметолога – відповідального, знаючого і розуміючого.
"А найголовніше – в будь-якій ситуації – знаходити хоч крихітний, але привід для радості. Тому що, то, як ми себе почуваємо, як ми виглядаємо і в який ми формі – все це залежить від внутрішнього стану", – поділилася Марина Кухар.
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