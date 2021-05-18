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Что делала с лицом Кортни Кокс? Подробный разбор от пластического хирурга

Сегодня, 16:30

Пластический хирург назвал все операции актрисы по изменению внешности и рассказал, как она старела бы без пластики

Актриса Кортни Кокс
Актриса Кортни Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

"Ранок з Україною" продолжает серию расследований. Эксперты в области женской красоты – известный пластический хирург и звездный фотограф в эфире телеканала "Украина" выясняют, кто из всемирно известных голливудских звезд, легенд шоу-бизнеса стал жертвой пластической хирургии и уколов красоты. На этот раз под прицел экспертов попала звезда сериала "Друзья" – актриса Кортни Кокс.

4 пластические операции Кортни Кокс: что именно изменила актриса

Четыре года назад лицо красавицы Кортни Кокс резко изменилось. После того, как весь мир начал обсуждать измененную внешность актрисы, она призналась – в погоне за молодостью сделала четыре пластические операции, которые удачными не считает. Звезда даже не могла смотреть на себя в зеркало!

"Мне кажется, что у Кортни Кокс явно заметно только изменение губ – верхнюю губу она точно уколола", – отметил звездный фотограф Убик Литвин в программе "Ранок з Україною".

Однако пластический хирург уверяет – звезда попробовала на себе не только уколы красоты, но и легла под нож.

"Все-таки были сделаны определенные процедуры с углом нижней челюсти. Потому что у Кортни она достаточно точеная – в норме такой линии в 56 лет уже не будет. К тому же линия выглядит слишком неестественно по сравнению с прошлым, – отмечает Андрей Якобчук. – Если сравнить ширину рта раньше и сейчас, увидим, что он стал шире – это признак того, что делалась подтяжка лица. Потому что когда делается подтяжка, вектор, в котором тянут кожу, идет по направлению к ушам".

Актриса Кортни Кокс
Актриса Кортни Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Но, по словам эксперта, и на этом популярная актриса не остановилась:

"Если смотреть на фото последних лет, видно, что кожи вокруг глаз стало меньше. Сейчас у Кортни очень перетянута граница нижнего века. Скорее всего это произошло из-за нижней блефаропластики, когда пытаются сделать так, чтобы не было обвисания в будущем. Но здесь перетянули и ей полностью изменили разрез глаз – это считается халтурой в эстетической медицине", – прокомментировал пластический хирург Андрей Якобчук.

Актриса Кортни Кокс
Актриса Кортни Кокс
Фото: instagram.com/courteneycoxofficial

Эксперты говорят – в случае звезды сериала "Друзья" хирург упорно занимался устранением возрастных изменений, без учета того, как актриса выглядела до этого. Поэтому сегодня Кортни Кокс узнать может не каждый.

Как бы старела актриса, если бы не делала пластических операций

"Лицо такого типа стареет по мышечно-атрофированному типу. Учитывая то, что она всю жизнь в своем стабильном весе, глобального и выраженного обвисания и старения у нее бы не происходило. Но мы понимаем, что все равно кожа верхнего и нижнего века понемногу бы обвисала. И угол нижней челюсти не был бы идеальным. Даже если бы она не использовала хирургию, слишком бы критических изменений внешности у нее не происходило. Она бы старела менее интенсивно по сравнению со своими коллегами", – отметил пластический хирург.

Ранее пластический хирург рассказал, что делала с лицом Рене Зеллвегер.

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Источник: Сегодня
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