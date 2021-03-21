"Холостяк" с Тимати передумали закрывать: "К чему этот дешевый театр?"

Главный герой реалити разозлил зрителей

Вчера герой нового сезона российской версии "Холостяк" Тимати сообщил, что из-за многочисленных возмущений некоторых зрительниц проект решили закрыть. Он извинился перед дамами, сказав, что "уловил тонкие феминистические нотки" в их высказываниях, и что не хочет задевать чувства женщин.

Многие пользователи соцсетей не поверили в правдивость заявления, и оказались правы – сегодня Тимати опубликовал пост в Instagram, где анонсировал выход второго выпуска и сказал, что "Холостяк" все же не закроют.

Тимати и Егор Крид Фото: instagram.com/timatiofficial

"Я прошу прощения за то что вчера, задел чувства тех кто смотрел, болел и поддерживал меня с первого выпуска! Вас оказалось в несколько миллионов раз больше всех возмущавшихся. Поэтому я возвращаю шоу обратно в эфир"

Целуем крепко феминисток, не волнуйтесь вы так, бороться за нас никто не будет! Финал итак уже разгадали, я там дарю розу Егорке", – написал Тимати.

В комментариях тут же начали обсуждать поступок главного героя романтического шоу, мол зачем нужно было обманывать зрителей, если у шоу и так высокие рейтинги.

"К чему этот дешевый театр?) Тем более, если нет проблем с рейтингами"

"Если у слова хайп была бы человеческая версия, его бы звали Тимати"

"Цирк"

"Никто и не сомневался. Или аудитория шоу настолько недалекая?", – пишут пользователи Инстаграм.

Напомним, что герой девятого сезона украинского "Холостяка" Никита Добрынин стал ведущим российского "Холостяка" с Тимати.

В Сети мнения разделились на два лагеря. Одни сочли поступок Никиты Добрынина предательством по отношению к Украине, другие же – обрадовались, что увидят его в шоу в качестве ведущего.

Ранее мы также рассказывали, как прошел третий выпуск "Холостяка-11".

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