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"Больше сниматься не буду": блогер прокомментировала свой вылет из "Холостяка-11"

Сегодня, 11:47

В третьем выпуске романтическое шоу покинула Надин Медведчук

В третьем выпуске романтического реалити "Холостяк-11" Михаил Заливако попрощался с несколькими девушками. Среди них была блогер Надин Медведчук. Главному герою показалось, что девушка пришла на шоу не ради любви, а ради пиара.

Надин нередко принимала участие в популярных ТВ-проектах. Когда Михаил спросил у девушки, почему она пришла на "Холостяк", она ответила, что уже несколько раз пробовала пройти кастинг на этот проект и верит, что реалити-шоу – лучшее место для поиска любви.

Скриншот из видео

Холостяк сказал Надин, что в курсе того, что она участвовала в шоу "Одруження наосліп", и спросил, почему она скрыла этот факт от него. Та ответила, что у нее есть много историй, о которых Михаил еще не знает.

"Проект продолжался семь дней. Там проводили церемонию, она не официальная, но после мы с ним не виделись ни одного раза. Я не построила на проекте отношений, и после него – тоже", – поделилась Медведчук.

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Холостяк решил, что у Надин выработалась привычка ходить по шоу, и что без них она уже не может.

"У меня все равно такое впечатление осталось, что ты ищешь публичных отношений", – сказал Михаил девушке, а затем проводил ее к выходу.

Надин расстроилась, что ей пришлось покинуть шоу, она призналась, что с первого момента, когда увидела Михаила, поняла, что он – ее родная душа, и что она уже видела их свадьбу в своих мечтах.

Надин Медведчук
Надин Медведчук
Фото: instagram.com/nadin5_

В Instagram уже бывшая участница шоу "Холостяк-11" написала, что была готова к тому, что ее будут осуждать за участие в проекте, и что это был очень эмоциональный период ее жизни.

"Я остаюсь доброй, наполненной любовью и свободным человеком в своей сущности, независимо от того, что обо мне думают и что обо мне говорят. Никогда не нужно сомневаться в своей ценности и в красоте своей правды", – пишет Надин.

Ранее удалившая гланды порнозвезда из "Холостяка" сделала откровенное признание.

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