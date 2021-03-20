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Страстный поцелуй и две церемонии роз: как прошел третий выпуск "Холостяка-11"

Сегодня, 01:35

Узнайте самые интересные подробности третьего эпизода "Холостяка-11"

Прошел третий выпуск реалити "Холостяк-11". И он был похож на очень длинную церемонию роз, ведь в течение всего выпуска девушки то и делали, что покидали проект!

Главный герой реалити Михаил Заливако устроил несколько групповых свиданий, после которых девушки уезжали домой.

Также в этом выпуске произошел и первый страстный поцелуй, и Михаил объявил об объединении двух домов с девушками в один, но обо всем по порядку.

Дискотека века

Выпуск начался с вечеринки в честь дня рождения Ани, бывшей супруги экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Девушки и Михаил мило общались и играли в Твистер. Позже к ним присоединилась девушка из второго дома – Вика. Ей Заливако обещал личное свидание, но в итоге пригласил на вечеринку.

Фото: скриншот видео

Вика не сильно огорчилась, ей даже понравилось понаблюдать за новыми соперницами. После вечеринки они пообщались с Михаилом наедине, где рассказала о непростом периоде в жизни. Полтора года она состояла в серьезных отношениях с парнем, который, как оказалось, изменял ей с ее лучшей подругой. Все грустные воспоминания как рукой сняло, когда Холостяк подарил Вике букет роз.

Фото: скриншот видео

Большой теннис

Михаил – парень спортивный, поэтому для группового свидания он выбрал интересную локацию – теннисный корт. Сашу, Юлю и Кристину Холостяк решил научить играть в теннис. Заодно Заливако хотел и пообщаться с девушками.

Фото: скриншот видео

Общение не заладилось с Кристиной, которая покинула проект до церемонии роз. Девушка не смогла внятно объяснить, почему пришла на проект.

Фото: СТБ

Кухня на троих

Затем было свидание с художницей Олей и дизайнером интерьеров Юлей. Девушки повздорили в начале выпуска, и теперь Миша решил уладить этот конфликт. Девушек он пригласил в ресторан, но не за столик, а на кухню – готовить изысканные блюда.

Фото: скриншот видео

И если Юля показалась Холостяку милой и открытой, то Оля – совсем наоборот. Михаил заметил странное тату на руке у Оли – слово "элитка", что вызвало у него неоднозначные ассоциации. Участница также не смогла рассказать о своем прошлом и была закрытой. Девушка покинула проект, не дождавшись церемонию роз.

Фото: СТБ

Страстный поцелуй

Потом была церемония чаепития. Юля "Зайка" решила взять инициативу в свои руки и вызвала Холостяка на личный разговор…и получила личный поцелуй! Причем не один. И, конечно же, розу.

Фото: скриншот видео

После Юли свои розы получили Розали, Джессика и Александра.

Фото: СТБ

Позже Михаил пригласил девушек на церемонию роз другого дома. Чувствовалось напряжение! В итоге на проекте осталось всего 12 девушек! Поэтому Холостяк объявил, что на следующей неделе участницы будут жить в одном доме.

Фото: скриншот видео

Напомним, удалившая гланды порнозвезда из "Холостяка" сделала откровенное признание.

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Холостяк 11 Михаил Заливако
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