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"Холостяк" з Тіматі передумали закривати: "До чого цей дешевий театр?"

Сьогодні, 16:53

Головний герой реаліті розлютив глядачів

Вчора герой нового сезону російської версії "Холостяк" Тіматі повідомив, що через обурення численних глядачок проєкт вирішили закрити. Він вибачився перед жінками, сказавши, що "вловив тонкі феміністичні нотки" в їхніх висловлюваннях і що не хоче зачіпати почуття жінок.

Багато користувачів соцмереж не повірили в правдивість заяви і мали рацію: сьогодні Тіматі опублікував пост в Instagram, де анонсував вихід другого випуску і сказав, що "Холостяк" не закриють.

Тіматі і Єгор Крід
Тіматі і Єгор Крід
Фото: instagram.com/timatiofficial

"Я прошу пробачення за те, що вчора зачепив почуття тих, хто дивився, вболівав і підтримував мене з першого випуску! Вас виявилося в кілька мільйонів разів більше, ніж незадоволених. Тому я повертаю шоу назад в ефір.

Цілуємо міцно феміністок, не хвилюйтеся ви так, боротися за нас ніхто не буде! Фінал вже розгадали, я там дарую троянду Єгору", – написав Тіматі.

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У коментарях миттєво розпочали обговорювати вчинок головного героя романтичного шоу, мовляв, навіщо потрібно було обманювати глядачів, якщо в шоу і так високі рейтинги.

  • "До чого цей дешевий театр?) Тим більше, якщо немає проблем з рейтингами".
  • "Якщо у слова "хайп" була б людська версія, його би звали Тіматі".
  • "Цирк".
  • "Ніхто і не сумнівався. Чи аудиторія шоу така недоумкувата?" – пишуть користувачі інстаграма.

Нагадаємо, що герой дев'ятого сезону українського "Холостяка" Нікіта Добринін став ведучим російського "Холостяка" з Тіматі.

У Мережі думки розділилися. Одні вважають вчинок Добриніна зрадою щодо України, а інші зраділи, що побачать його в шоу як ведучого.

Раніше ми також розповідали, як пройшов третій випуск "Холостяка-11".

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тіматі холостяк
Джерело: instagram.com/timatiofficial
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