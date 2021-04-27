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ТОП-5 лайфхаків, як продовжити життя батареї в смартфоні

Сьогодні, 18:23

Дотримуючись п'яти простих порад, можна значно збільшити строк служби батареї смартфона

Кожен користувач бажає, щоб батарея в смартфоні працювала, як можна довше і тримала рівень заряду не менше одного дня. Але багато користувачів припускаються помилок, наприклад, при зарядці смартфона, що в майбутньому призводить до зменшення ресурсу батареї. Як зберегти довге життя батареї – далі в матеріалі.

зарядка смартфона
зарядка смартфона
Фото: pixabay.com

1. Вимкніть непотрібні функції

Потрібно регулярно стежити за тим, щоб в смартфоні були відключені непотрібні в постійному користуванні функції. Йдеться насамперед про Wi-Fi. Наприклад, ви їдете на роботу в автомобілі або в громадському транспорті, де немає бездротового Інтернету, а Wi-Fi у вас включений. Смартфон просто даремно буде шукати точку доступу до Wi-Fi, що значно витратить заряд батареї.

Та ж історія з Bluetooth. Тому, якщо ці функції не потрібні смартфону в певний момент, їх потрібно відключити. Крім того, вимкніть додатки, якими зараз не користуєтеся, адже вони також витратять заряд.

Таким чином ви збережете заряд пристрою і його не потрібно буде заряджати додатково, а це збільшить кількість зарядів, які не впливають на строк служби батареї.

2. Тримайте рівень заряду на 50-80%

Кожен сучасний смартфон розрахований на певну кількість циклів перезаряджень. Один цикл – це заряд акумулятора до 100% або ж його повна розрядка до 0%. Якщо враховувати, що смартфон в середньому розрахований на 500 циклів перезарядки, то якщо їх робити кожен день, батарея прослужить не більше півтора року, а потім заряд акумулятора буде дуже сильно падати і його може не вистачати навіть на день.

Щоб збільшити життя батареї в вашому смартфоні, намагайтеся не розряджати її повністю. Багато хто вважає, що заряд батареї до 100% – це корисно для смартфона. Але таким чином ресурс також зменшується. Тому краще було б підтримувати постійний рівень заряду смартфона близько 50-80%. Так батарея буде служити довго.

3. Бережіть смартфон від перепаду температур

Не допускайте великого перепаду температур для свого смартфона, адже це також згубно впливає на акумулятор. Крім того, батареї дуже чутливі до сильного холоду або ж до надмірної спеки.

Тому у жодному разі влітку не кладіть смартфон на сонці, оскільки це може угробити батарею набагато швидше, ніж розрахований її ресурс.

4. Забудьте про зарядку смартфона вночі

Не залишайте смартфон на зарядку на ніч. Справа в тому, що всі смартфони здатні зарядитися навіть до 100% всього за півтори-дві години, а буває і швидше. Тому в зарядці всю ніч немає ніякого сенсу.

Крім того, як тільки смартфон втрачає хоч відсоток заряду, а це може статися навіть при включеному зарядному пристрої, він спробує знову заповнити втрату заряду. Таким чином акумулятор буде всю ніч перебувати в активному стані, що дуже погано для його ресурсу.

5. Тільки оригінальний зарядний пристрій

Потрібно використовувати тільки оригінальний зарядний пристрій. В ідеалі потрібно заряджати свій смартфон саме тієї зарядкою, яка йшла в комплекті. Але якщо вона з якихось причин вийшла з ладу, купіть такий самий оригінальний зарядний пристрій.

Ні в якому разі не використовуйте дешеві китайські адаптери для заряду вашого смартфона. Причому, цього не варто робити навіть якщо він ідеально підходить до вашого телефону. Справа в тому, що в дешевих зарядках використовуються відповідно і дешеві матеріали, а вони можуть просто не дати необхідної сили струму або ж не вбережуть ваш смартфон від перепадів напруги.

Нагадаємо, раніше ми писали про 5 Лайфхак, які врятують ноутбук від перегріву.

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