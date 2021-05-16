Гороскоп на неделю 16-22 мая: все знаки зодиака

Астрологический прогноз на 16-22 мая для всех знаков зодиака

Гороскоп на неделю Фото: Unsplash

У многих знаков зодиака неделя начнется с ощущения бодрости и приподнятости духа. Люди будут ощущать прилив сил и улучшение настроения.

Такая тенденция не нарушится и к концу семидневки, вот только акценты с позиции общественного сместятся в сторону личного.

Не забывайте поднимать настроение родным и близким людям. Смотрите в нашем календаре идеи лучших подарков на главные праздники мая.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Овна

Овен (21 марта – 20 апреля) Фото: Сегодня

Овнам с самого старта следующей недели пригодится умение оперативного анализа и быстрого изменения сложившейся ситуации. В понедельник для вас начинается приятный и хлопотный период решения домашних вопросов и семейных проблем, обновления, развития, ремонта. Не забудьте найти время для отдыха.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Тельца

Телец (21 апреля – 21 мая) Фото: Сегодня

Представителям знака Телец на следующей неделе придется приложить много сил, чтобы взять под контроль свои эмоции. Вам будет необходимо в этот период избегать дискуссий и разборок с важными для вас людьми. Иначе в четверг возникнет спорная ситуация, в которой у них может испортиться впечатление о вас.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Близнецов

Близнецы (22 мая – 21 июня) Фото: Сегодня

На следующей неделе перед Близнецами открываются благоприятные и многообещающие перспективы в дискуссиях, карьере, общественной и личной жизни. В среду ваш талант убеждения и природное обаяние поможет вам завоевать доверие окружающих и занять лидирующее положение. Деловые предложения принесут выгоду.

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Гороскоп на неделю 16-22 мая для Рака

Рак (22 июня – 22 июля) Фото: Сегодня

У Раков на следующей неделе будет преобладать стремление изменить свою жизнь, обновить старые обязательства и связи, начать новые дела. В пятницу под воздействием этого порыва постарайтесь объективно оценивать свои силы и возможности, не вступать в споры, иначе вам не избежать потерь. Выходные пролетят незаметно.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Льва

Лев (23 июля – 21 августа) Фото: Сегодня

На следующей неделе Львы будут способны находить общий язык с оппонентами, что поможет вовремя избежать конфликтных ситуаций. Во вторник вместо свойственной вам властности и воинственности будет разумнее применить тактику невмешательства. Чтобы наладить личную жизнь, старайтесь в чем-то уступить партнеру.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Девы

Дева (22 августа – 23 сентября) Фото: Сегодня

На следующей неделе у Дев ожидается высокая работоспособность и отменное самочувствие. В понедельник вам буден не страшна никакая работа. Новые знакомства и поддержка старых проверенных друзей помогут вам легче реализовать задуманные планы. А приобретенный опыт поможет в будущем.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Весов

Весы (24 сентября – 23 октября) Фото: Сегодня

Представителям знака Весы на следующей неделе придется балансировать между собственной интуицией и здравым смыслом. В среду постарайтесь принимать логичные решения, но и к своему шестому чувству также прислушивайтесь. Уступая в малом, вы обязательно получите хороший выигрыш в большем.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Скорпиона

Скорпион (24 октября – 23 ноября) Фото: Сегодня

Для Скорпионов на следующей неделе важно будет взять себя в руки и не поддаваться искушению выплескивать свой негатив на окружающих. В четверг, если вы не ощущаете в себе достаточно силы для решения возникшей проблемной ситуации, звезды рекомендуют уйти в тень. Наступает хороший период для путешествий.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Стрельца

Стрелец (24 ноября – 22 декабря) Фото: Сегодня

Для Стрельцов следующая неделя будет удачной для заключения кратковременных партнерских соглашений. Будьте внимательны: в среду ситуация вокруг вас может развиваться вовсе не по законам логики. Прислушивайтесь к своей интуиции, обращайте внимание на сны – возможно, Судьба дает вам какие-то знаки.

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Гороскоп на неделю 16-22 мая для Козерога

Козерог (23 декабря – 20 января) Фото: Сегодня

На следующей неделе Козерогов ждет удача в решении накопившейся рабочей рутины. Вам всерьез поможет ваш талант находить общий язык с окружающими. Договора и сделки вторника будут перспективными, но важно проверять документы. Будьте осторожны в решении тех вопросов, которые от вас не зависят.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Водолея

Водолей (21 января – 19 февраля) Фото: Сегодня

Неутомимым Водолеям на следующей неделе звезды рекомендуют не забывать хоть иногда включать в свой плотный график время для отдыха. Старайтесь не давать ложных обещаний и не брать на себя обязательств, если вы чувствуете, что не сможете их выполнить. Излишняя эмоциональность может вам навредить.

Гороскоп на неделю 16-22 мая для Рыб

Рыбы (20 февраля – 20 марта) Фото: Сегодня

Рыбам на следующей неделе будет непросто доказать окружающим правоту своих рассуждений. А потому вам придется во многих случаях действовать в одиночку, причем незнакомыми методами. В пятницу ваша интуиция может вас подвести, так что полезно иногда включать логику. Прислушайтесь к совету близких людей.

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