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Бренд Bombay Sapphire создал новый джин для коктейлей

Вчера, 21:50

Он из серии Special Edition

Компания Bacardi представила новый джин Bombay Sapphire Sunset для коктейлей из серии Special Edition. Об этом сообщает The Spirits Business.

Новый Bombay Sapphire является вторым в серии Special Edition. Напиток создали с акцентом для использования в коктейлях и он "универсальный".

Фото: Spirits Business

Bombay Sapphire Sunset имеет 43% обороты и его позиционируют как идеальное дополнение для коктейлей. В рецептуре напиток содержит 10 основных растений, которые имеет классический Bombay Sapphire, а также золотую куркуму, индийский белый кардамон и испанский мандарин.

Одна бутылка коктейльного Bombay Sapphire стоит ориентировочно 900 гривен.

Недавно мы рассказали, как правильно употреблять популярный джин и текилу.

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