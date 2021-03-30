Все о текиле: какая бывает, из чего делают и как правильно пить

Вы полжизни пили ее неправильно

Текила – культовый напиток с настроением вечеринки родом из Мексики. Но традицию – лизни соль, выпей до дна и закуси лаймом – никто не отменял только в Украине. Ведь на самом деле это неправильный подход. Мы решили разобраться, кто создал культовый напиток, какие в целом особенности его создания, какой этикет питья. Чтобы вы были в теме, когда в следующий раз захотите рассказать друзьям о бэкграунде не только джина, но и текилы.

Спойлер: не поверите, но текилу мы пьем "благодаря" дефициту коньяка у конкистадоров.

Кто креатор текилы

Эволюция текилы началась в XVI веке с напитка "пульке", основной ингредиент которого – агава. Это была слабоалкогольная история родом из города Текила. Сброженный напиток имел тягучую консистенцию, и местные называли его пивом. Но креаторами уже знакомого нам вкуса текилы стали испанские конкистадоры. Потому что у них закончился коньяк, и они искали варианты его замены с высокой крепостью для "напиться". А большое количество сырья (агавы) в Мексике поспособствовало их замыслам, поэтому они и начали эго перегонять.

Агава Фото: Pinterest

В результате стали производить один из первых дистиллированных спиртных напитков Северной Америки. Ориентировочно в 1600 году началось массовое производство текилы на дебютной фабрике в Халиско. Считается, что оригинальная текила может производиться исключительно в Мексике. А термин "текила" правительство сделало интеллектуальной собственностью еще в 1974 году.

И могут производить этот напиток только в конкретных штатах Мексики: Халиско, Гуанахуато, Мичоакан, Найярит, Тамаулипас ​​- с соблюдением стандартов. Это один из аргументов, которые делают невозможным изготовление 100%-го напитка из агавы в других странах. Топ-местом для креаторства текилы остается штат Халиско, где располагается и одноименный город Текила.

Как и из чего делают текилу

Текилу делают исключительно из голубой мексиканской агавы, и этот напиток имеет крепость от 38 до 55 "оборотов". Напиток часто путают с мескалем, потому что у них есть общее – использование агавы, и текила является его разновидностью. Но ключевое отличие – в основе продукта: для текилы берут только голубую агаву, а для мескаля – 5 ее видов. Агава в земле может прожить до 15 лет, а для качественной текилы используют ту, которой не менее 8 лет. Кстати, человека, который срезает агаву, называют джимадором.

Джимадор Фото: Pinterest

Текилу производят по такой технологии: сердцевину агавы запекают в печи, покрывая слоями пальмовых волокон, землей и древесным углем. Выдерживают 2-3 дня, благодаря этому процессу агава имеет аромат дыма. Затем после добавления сахара происходит процесс ферментации – до 4 дней. У мескаля сладкая добавка отсутствует, но процесс производства похож. Конечный продукт готов к разливу только после второй перегонки. Но не все текилы продают "прозрачными" сразу, некоторые переливают в дубовые бочки, чтобы она настоялась и напиток поменял цвет и запах.

Поле агавы Фото: Pinterest: Try The World

Как выбрать

Чтобы выбрать "свою" текилу, сначала узнайте о ее разновидностях и категориях, чтобы не прогадать. Категорий только две: первая – это 100% агава, вторая – микс из 51% агавы с добавлением красителей и ароматизаторов. Если хотите качественный напиток, берите первый вариант, а если вы неприхотливы, то покупайте второй, он бюджетнее.

Есть 5 разновидностей текилы, которые зависят от срока выдержки, а именно:

Silver – текила без цвета, разлитая сразу после дистилляции или выдержанная менее двух месяцев в бочках из нержавеющей стали. Ее часто берут за основу в популярных коктейлях.

Reposado – текила, которая выдержана в дубовых бочках около двух месяцев (или меньше года). Ее особенность – это золотистый оттенок, запах древесины и насыщенный вкус.

Joven – текила с добавлением желтого красителя и ароматизаторов, ее еще называют "золотой", потому что она имеет характерный для красителя цвет. Обычно дешевле, чем предыдущие варианты напитка.

Текила Фото: Pinterest

Añejo – текила, которую выдерживают в дубовых бочках не менее года, но и не более трех лет. Имеет янтарный оттенок, вкус более выражен, по сравнению с Reposado, из-за меньшей выдержки.

Extra Añejo – текила с выдержкой минимум три года в дубовых бочках, ее поймут только опытные алкоценители напитка. Эта разновидность была изобретена в марте 2006 года.

Важно: на бутылке качественной текилы указано 100% blue agave, 100% De Agave или Tequila 100% puro de agave. Обратите также внимание на такие маркировки, как NOM, удостоверяющий мексиканские стандарты качества, также CRT – показывает, что текила изготовлена ​​в соответствии с требованиями регулятора рынка, и DOT – код региона, где напиток произведен.

В следующий раз, когда будете выбирать текилу, обратите внимание на рейтинг журнала Drinks Internationals. Издание собрало 10 наиболее популярных брендов текилы, которые выбирают в лучших барах мира: Don Julio, Ocho, Patron, Olmeca Altos, Jose Cuervo, Fortaleza, Espolon, Calle 23 El Jimador и Casamigos.

Как пить

Текилу часто употребляют в качестве аперитива, чтобы нагулять аппетит. Но большинство пьет ее как основной напиток в течение вечера, зная, что напиток, у которого до 55% об. – это уже хороший выбор на вечеринке.

Вы можете пить текилу как сами мексиканцы – чистую, или с сангрией запивая по очереди. Или в классике жанра – формата "текила круд", который вам хорошо знаком. И начинается с соли, которую надо лизнуть с ладони, затем следует выпить до дна и закусить лаймом. Говорят, что последний штрих улучшает вкус текилы. Не в Мексике НЕ юзают этот популярный формат питья.

Текила Фото: Pinterest: Simply Recipes

Текилу добавляют в популярные коктейли, такие как "Текила Санрайз", "Текила бум", "Маргарита" и другие.

Что касается еды, то сочетайте текилу с холодными закусками – сыром, мясной нарезкой, оливками или шампиньонами. Также фруктами: ананасом, апельсином с тертой корицей или грейпфрутом.

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