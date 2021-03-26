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Чек-лист карантинной вечеринки: когда все заведения закрыты и ты остался дома один

Сегодня, 18:01

Лучший сценарий для уикенда

Привет всем, кто как и я не радовался возвращению "карантинных" выходных. Но не стоит отчаиваться! Потому что мы приготовили чек-лист, который сделает ваш вечер веселым и не даст скучать в субботу и воскресенье. Даже если останетесь одни дома. Поэтому запоминайте следующие пункты, которые продуманы до мелочей, если понимаете, что эта гифка может потенциально стать реальностью уже завтра...

Спойлер: без "луков" Трэвиса Скотта в цвете сезона и инстайтов для питья вина не обошлось.

Лук вечера

Думали, обычной пижамой обойдетесь? Нет! Найдите удобный халат и главное, чтобы он был модным. Дома тоже нужно одеваться со вкусом и забыть о принтах с медведями. Как насчет трендового зеленого цвета? Вариант с обложки L'officiel весны-2021 с Трэвисом Скоттом идеально подходит как референс.

Трэвис Скотт на обложке L’Officiel
Трэвис Скотт на обложке L’Officiel
Фото: Instagram: travisscott

Публикация рэпера с этим фото в Instagram набрал около 14 000 комментов, а лайков в тысячи больше. У вас также есть шанс проверить свою аудиторию на активность, если опубликуете фотоотчет с уикенда в похожем образе. Ну и про тапочки не забудьте, здесь выбирайте по настроению и, конечно, цвету халата.

Выбор плейлиста

Домашний лук собрали, а теперь к музыке – без нее никак. Предлагаем вам забыть о сотни песен, а послушать подборку только с 15 единиц, которые сделают вас счастливыми. Так вы обойдете долгий поиск "того самого" трека.

Первая 10-ка песен – не рандомная, а профессиональный анализ исследователя когнитивной нейробиологии Джейкоба Джоли. Он выделил песни, которые делают людей счастливыми. В перечне ниже собрана именно та популярная "десятка счастливых".

А именно:

  1. Queen – Do not Stop Me Now
  2. Abba – Dancing Queen
  3. The Beach Boys – Good Vibrations
  4. Billy Joel – Uptown Girl
  5. Survivor – Eye Of The Tiger
  6. The Monkees – I'm a Believer
  7. Cyndi Lauper – Girls Just Wanna Have Fun
  8. Jon Bon Jovi – Livin 'on a Prayer
  9. Gloria Gaynor – I Will Survive
  10. Katrina & The Waves – Walking on Sunshine

Начните с Queen и проверьте исследования на правоту. Но не выводами Джейкоба единственными. Добавьте к плейлисту еще 5-ку своих любимых песен, которые проверены вашими эмоциями и не требуют исследования. С таким миксованные сетом от исследователя и вашего собственного опыта не прогадаете. И мысли – "кто это включил?" сами по себе исчезнут.

Выбор фильмографии

Здесь все просто! Если вам не хватает вечеринки в вечер субботы или воскресенья, то фильм надо смотреть именно про тусовки. Как насчет американских?

Например, "Проект X: Дорвались", "21 и больше", "Холостячки в Вегасе", "Мальчишник в Вегасе", "Супернянь", "Соседи" или "Американский пирог "- все части. Желательно, не повторять "трюки" дома, которые устраивали на вечеринках в кино. Поскольку в "Проекте Х: Дорвались" виновник вечеринки вообще без дома в результате остался. Но там бюджет ленты – 12 млн $, поэтому такое развитие было предсказуемо. А вам предлагаем воздержаться от подобных неожиданностей.

Кадр из фильма "Проект Х: дорвались"
Кадр из фильма "Проект Х: дорвались"
Фото: скриншот

Словом, в подборке есть над чем посмеяться, одновременно абстрагироваться от проблем и мыслями ощутить все прелести американских вечеринок. И уверены, вы найдете для себя любимые "стоп-кадры" комедий, один из которых – с "Мальчишника в Вегасе".

Кадры из фильма "Мальчишник в Вегасе"
Кадры из фильма "Мальчишник в Вегасе"
Фото: kinoukr.com

Что-то к фильму и музыке

Да, без напитков в этот вечер не обойтись. Предлагаем выбрать вино, потому "вечеринку" на одного дома с текилой сложно представить – это другая история, послекарантинная.

Но разнообразьте винопитие не классическим бокалом, а с тематической гравировкой. Классный текст всегда поднимает настроение. Как вам такой вариант? Цена его ориентировочно 250 гривен за штуку.

Бокал с гравировкой
Бокал с гравировкой
Фото: callisto

Если вы не любитель вина, а за коктейли в домашней атмосфере, то обратите внимание на нетипичные бокалы. В Интернете можно найти различные интерпретации, одна из которых – бокал с установленной трубочкой. Цена за штуку – 350 гривен.

Оригинальный бокал
Оригинальный бокал
Фото: скриншот

Выбирайте то, что по душе и помните, что такие мелочи, как посуда для напитка в секунду могут поднять настроение. И не важно, вы одни дома смотрите фильм или в баре с друзьями.

Какой вывод?

Любой вечер карантина – суббота это или среда можно разнообразить и сделать нетипичным. Главное – позитивный настрой, удачный выбор музыки и фильмов, а также внимание к деталям, которые могут поднять настроение.

Недавно мы рассказали о любимых алкогольных коктейлях Джеймса Бонда и Риз Уизерспун.

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Источники: Instagram: travisscott , kinoukr.com , callisto
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