Смішна реакція кішки, яка вперше у житті побачила сніг (відео)

Шестимісячній кішці на прізвисько Хейзел показали снігопад

38-річна Ніколь Джурі з канадського міста Дункана показала на відео, як її шестимісячна кішка на кличку Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Caters Clips.

На кадрах кішка з побоюванням виходить на вулицю і несподівано підстрибує, коли ступає лапкою на холодний сніг. Через деякий час Хейзел робить другу спробу, але знову безуспішно. Зрештою пухнастик повертається на траву.

"Вона перелякана і збита з пантелику, але їй було цікаво, що там відбувається навколо", – розповідає господиня Ніколь, яка працює ветеринаром.

Користувачі Мережі були у захваті від побаченого. "Яка мила кішечка", "Дуже кумедно", "Так, смішно, мій кіт взагалі відмовився виходити на вулицю, він не визнає зиму", – пишуть вони.

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