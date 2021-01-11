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Смішна реакція кішки, яка вперше у житті побачила сніг (відео)

Сьогодні, 11:02

Шестимісячній кішці на прізвисько Хейзел показали снігопад

38-річна Ніколь Джурі з канадського міста Дункана показала на відео, як її шестимісячна кішка на кличку Хейзел, яка ніколи раніше не бачила снігу, відреагувала на снігопад. Відповідне відео з'явилося на YouTube-каналі Caters Clips.

На кадрах кішка з побоюванням виходить на вулицю і несподівано підстрибує, коли ступає лапкою на холодний сніг. Через деякий час Хейзел робить другу спробу, але знову безуспішно. Зрештою пухнастик повертається на траву.

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"Вона перелякана і збита з пантелику, але їй було цікаво, що там відбувається навколо", – розповідає господиня Ніколь, яка працює ветеринаром.

Користувачі Мережі були у захваті від побаченого. "Яка мила кішечка", "Дуже кумедно", "Так, смішно, мій кіт взагалі відмовився виходити на вулицю, він не визнає зиму", – пишуть вони.

Нагадаємо, раніше ми писали про 10 домашніх тварин, які не забувають показати, хто в домі господар.

Дивіться відео: чи мають коти надприродну силу

Також ми опублікували добірку з 10 фото найкумедніших котів і собак під фільтрами з TikTok.

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Джерело: Сьогодні
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