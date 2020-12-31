Надпись на открытке от свекрови испортила невестке Рождество

Обиженная подарком женщина записала гневное видео в TikTok

Надпись на рождественской открытке от свекрови испортила невестке Рождество. Обиженная подарком женщина опубликовала на своей странице в TikTok короткое видео, на котором видно, что в своем поздравлении свекровь детально расписала от руки, сколько денег она потратила на оплату счетов пары.

"С Рождеством, 112 долларов заплатила за интернет, 585 долларов за электричество, 697 долларов дала просто так. С Рождеством!" – написала она.

Невестка, в свою очередь, молчать не стала.

"Вместо того, чтобы просто сказать, что она не может позволить себе купить нам подарок, или что она помогла нам более чем достаточно в этом году, она присылает эту открытку, – рассказывает она на видео. – Я не отрицаю, что помощь свекрови пришлась очень кстати, потому что мы с мужем потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Но так делать нетактично".

Большинство подписчиков поддержали невестку, но нашлись и те, кто не согласился с осудившими свекровь. "Давайте для начала разберемся, почему она оплачивает ваши счета?", – написал один из них. "Вы сами можете казаться ей токсичными, так как она поддерживает вас, а вы еще ждете от нее подарков", – отметил другой.

Напомним, ранее мы опубликовали поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках. А также собрали самые яркие открытки с Новым годом-2021.

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