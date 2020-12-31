Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Надпись на открытке от свекрови испортила невестке Рождество

Сегодня, 10:23

Обиженная подарком женщина записала гневное видео в TikTok

Надпись на рождественской открытке от свекрови испортила невестке Рождество. Обиженная подарком женщина опубликовала на своей странице в TikTok короткое видео, на котором видно, что в своем поздравлении свекровь детально расписала от руки, сколько денег она потратила на оплату счетов пары.

"С Рождеством, 112 долларов заплатила за интернет, 585 долларов за электричество, 697 долларов дала просто так. С Рождеством!" – написала она.

@sageandwine

Heres one of THOUSANDS of stories.

original sound – user3837793390001

Невестка, в свою очередь, молчать не стала.

"Вместо того, чтобы просто сказать, что она не может позволить себе купить нам подарок, или что она помогла нам более чем достаточно в этом году, она присылает эту открытку, – рассказывает она на видео. – Я не отрицаю, что помощь свекрови пришлась очень кстати, потому что мы с мужем потеряли работу из-за пандемии COVID-19. Но так делать нетактично".

Читайте также:
Елена Зеленская запустила новогодний проект "Удивительная открытка"

Большинство подписчиков поддержали невестку, но нашлись и те, кто не согласился с осудившими свекровь. "Давайте для начала разберемся, почему она оплачивает ваши счета?", – написал один из них. "Вы сами можете казаться ей токсичными, так как она поддерживает вас, а вы еще ждете от нее подарков", – отметил другой.

Напомним, ранее мы опубликовали поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках. А также собрали самые яркие открытки с Новым годом-2021.

Все подробности в спецтеме Невероятные истории из жизни

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
Тест: угадайте фильм по фото Санта-Клауса Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки С наступающим Новым годом-2021: яркие поздравления и стихи
видео Новый год невестка свекровь открытка
Источники: Сегодня , tiktok.com/@sageandwine
Реклама

Новости партнеров

155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Новогодний салат Елочка на Новый год 2021
Новогодний салат Елочка на Новый год 2021
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками

Популярные статьи

Сегодня, 04:40Events

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Вчера, 22:56Events

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Вчера, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

29 декабряEvents

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

29 декабряFun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

29 декабряFood

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

29 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

29 декабряАфиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

29 декабряFun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

29 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

29 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Новости партнеров

Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Вера Брежнева показала, как отдохнула в Дубае
Вера Брежнева показала, как отдохнула в Дубае
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Светлана Лобода выходит замуж: певица засветила кольцо?
Светлана Лобода выходит замуж: певица засветила кольцо?
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять