Тест: угадайте фильм по фото Санта-Клауса
Давайте проверим, хорошо ли вы знаете праздничные фильмы
Новый год – это пора не только вкусной еды, семейных посиделок и долгожданных подарков, это еще и время просмотра трогательных, веселых и душевных фильмов. Уверены, что вы посмотрели десятки рождественских и новогодних кинолент. А теперь давайте проверим, какой из вас эксперт по праздничному кино.
Сможете угадать фильм по кадру с Санта-Клаусом? Давайте проверим!
Как думаете, из какого мультфильма этот Санта?
Из какой киноленты этот взволнованный Санта-Клаус?
Это Джеймс Белуши в фильме с Арнольдом Шварценеггером "Подарок на Рождество".
Откуда этот Санта, как думаете?
Это кадр из рождественского эпизода сериала "Друзья".
А из какого фильма этот парень?
Это же кадр из фильма "Один дома". Помните? Этот Санта еще угостил Кевина конфетами "Тик-Так".
Еще один безумный Санта. Его вы точно узнали, разве нет?
Вы же узнали комиссара Жибера из "Такси-3"?
А из какой киноленты этот замечательный Санта?
Это же Курт Рассел из прекрасного семейного фильма "Рождественские хроники".
Единственный в этом тесте Дед Мороз. Угадаете фильм?
Это Константин Хабенский в наряде Деда Мороза в фильме "Ирония судьбы. Продолжение"
Чудесный Санта. И фильм такой же!
Это кадр из фильма "Чудо на 34-й улице" 1994 года.
Из какого праздничного фильма этот Санта-Клаус?
Старая добра комедия "Каникулы Санта-Клауса". Фильм вышел в 2000 году.
А с этим Сантой, похоже, лучше не связываться. Из какого он фильма?
Это кадр из фильма "Плохой Санта".
Ранее мы делились подборкой праздничных фильмов для все семьи. Не пропустите наш материал о том, какой напиток подобрать под рождественский или новогодний фильм.
Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист
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Это же Гринч из мультфильма "Гринч" 2018 года!