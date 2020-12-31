Тест: угадайте фильм по фото Санта-Клауса

Давайте проверим, хорошо ли вы знаете праздничные фильмы

Новый год – это пора не только вкусной еды, семейных посиделок и долгожданных подарков, это еще и время просмотра трогательных, веселых и душевных фильмов. Уверены, что вы посмотрели десятки рождественских и новогодних кинолент. А теперь давайте проверим, какой из вас эксперт по праздничному кино.

Угадайте фильм по фото Санта-Клауса Сможете угадать фильм по кадру с Санта-Клаусом? Давайте проверим! Угадать фильм! 1/10 Как думаете, из какого мультфильма этот Санта? "Шрек: Рождество" "Гринч" "Кошмар перед Рождеством" Дальше 2/10 Из какой киноленты этот взволнованный Санта-Клаус? "Такси-3" "Кошмар перед Рождеством" "Подарок на Рождество" Дальше 3/10 Откуда этот Санта, как думаете? Сериал "Друзья" "Очень плохой Санта" "Рождественские хроники" Дальше 4/10 А из какого фильма этот парень? "Очень плохой Санта" "Чудо на 34-й улице" "Один дома" Дальше 5/10 Еще один безумный Санта. Его вы точно узнали, разве нет? "Рождественские хроники" "Один дома-2" "Такси-3" Дальше 6/10 А из какой киноленты этот замечательный Санта? "Полярный экспресс" "Рождественские хроники" "Чудо на 34-й улице" Дальше 7/10 Единственный в этом тесте Дед Мороз. Угадаете фильм? "Ёлки" "Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь" "Ирония судьбы. Продолжение" Дальше 8/10 Чудесный Санта. И фильм такой же! "Чудо на 34-й улице" "Полярный экспресс" "Эльф" Дальше 9/10 Из какого праздничного фильма этот Санта-Клаус? "Четыре Рождества" "Один дома-3" "Каникулы Санта-Клауса" Дальше 10/10 А с этим Сантой, похоже, лучше не связываться. Из какого он фильма? "Черное Рождество" "Плохой Санта" "Счастливого Рождества" Дальше

Ранее мы делились подборкой праздничных фильмов для все семьи. Не пропустите наш материал о том, какой напиток подобрать под рождественский или новогодний фильм.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

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