Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Тест: угадайте фильм по фото Санта-Клауса

Сегодня, 10:00

Давайте проверим, хорошо ли вы знаете праздничные фильмы

Новый год – это пора не только вкусной еды, семейных посиделок и долгожданных подарков, это еще и время просмотра трогательных, веселых и душевных фильмов. Уверены, что вы посмотрели десятки рождественских и новогодних кинолент. А теперь давайте проверим, какой из вас эксперт по праздничному кино.

Угадайте фильм по фото Санта-Клауса

Сможете угадать фильм по кадру с Санта-Клаусом? Давайте проверим!

Угадать фильм!
1/10

Как думаете, из какого мультфильма этот Санта?

"Шрек: Рождество"
"Гринч"
"Кошмар перед Рождеством"

Это же Гринч из мультфильма "Гринч" 2018 года!

Дальше
2/10

Из какой киноленты этот взволнованный Санта-Клаус?

"Такси-3"
"Кошмар перед Рождеством"
"Подарок на Рождество"

Это Джеймс Белуши в фильме с Арнольдом Шварценеггером "Подарок на Рождество".

Дальше
3/10

Откуда этот Санта, как думаете?

Сериал "Друзья"
"Очень плохой Санта"
"Рождественские хроники"

Это кадр из рождественского эпизода сериала "Друзья".

Дальше
4/10

А из какого фильма этот парень?

"Очень плохой Санта"
"Чудо на 34-й улице"
"Один дома"

Это же кадр из фильма "Один дома". Помните? Этот Санта еще угостил Кевина конфетами "Тик-Так".

Дальше
5/10

Еще один безумный Санта. Его вы точно узнали, разве нет?

"Рождественские хроники"
"Один дома-2"
"Такси-3"

Вы же узнали комиссара Жибера из "Такси-3"?

Дальше
6/10

А из какой киноленты этот замечательный Санта?

"Полярный экспресс"
"Рождественские хроники"
"Чудо на 34-й улице"

Это же Курт Рассел из прекрасного семейного фильма "Рождественские хроники".

Дальше
7/10

Единственный в этом тесте Дед Мороз. Угадаете фильм?

"Ёлки"
"Снежная любовь, или Сон в зимнюю ночь"
"Ирония судьбы. Продолжение"

Это Константин Хабенский в наряде Деда Мороза в фильме "Ирония судьбы. Продолжение"

Дальше
8/10

Чудесный Санта. И фильм такой же!

"Чудо на 34-й улице"
"Полярный экспресс"
"Эльф"

Это кадр из фильма "Чудо на 34-й улице" 1994 года.

Дальше
9/10

Из какого праздничного фильма этот Санта-Клаус?

"Четыре Рождества"
"Один дома-3"
"Каникулы Санта-Клауса"

Старая добра комедия "Каникулы Санта-Клауса". Фильм вышел в 2000 году.

Дальше
10/10

А с этим Сантой, похоже, лучше не связываться. Из какого он фильма?

"Черное Рождество"
"Плохой Санта"
"Счастливого Рождества"

Это кадр из фильма "Плохой Санта".

Дальше

Ранее мы делились подборкой праздничных фильмов для все семьи. Не пропустите наш материал о том, какой напиток подобрать под рождественский или новогодний фильм.

Все подробности в спецтеме Новый год 2021: чек-лист

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
 Читайте Segodnya.ua в Google News
Еще несколько материалов по теме:
15 непослушных котов, которые обожают уничтожать новогодние елки (фото) Как бы выглядели наши новогодние фото в Instagram, если бы соцсеть существовала 100 лет назад Роботы поздравили человечество с Новым годом танцем под хит 1960-х (видео)
Новый год фильмы
Реклама

Новости партнеров

155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
155-кілограмова модель Тесс Голлідей похизувалася фігурою
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Жена футболиста сборной Украины показала откровенное фото
Новогодний салат Елочка на Новый год 2021
Новогодний салат Елочка на Новый год 2021
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками
Чемпионка мира из Италии порадовала фанатов эффектными снимками

Популярные статьи

Сегодня, 04:40Events

Красивые поздравления с Новым годом на украинском языке

Вчера, 22:56Events

Поздравления с Новым годом-2021: стихи, смс и яркие открытки

Вчера, 17:25Food

Как приготовить холодец на Новый год: ТОП-5 рецептов

Вчера, 11:21Психология

Как правильно загадать желание на Новый год, чтобы оно сбылось: советы психологов

Вчера, 10:42Food

Селедка под шубой: история и секреты приготовления новогоднего салата

Вчера, 10:02Афиша

Лучшие фильмы про Новый год и Рождество 2020: выбор редакции

29 декабряEvents

Предновогоднее полнолуние 30 декабря: особенности дня и что нельзя делать

29 декабряFun

Игры и конкурсы на Новый год-2021 для детей и взрослых в домашних условиях

29 декабряFood

Как украсить блюда на Новый год-2021 Металлического Быка: идеи с фото

29 декабряFun

Поздравления с наступающим Новым годом-2021 в прозе, стихах, смс, картинках

29 декабряАфиша

Доктор Ватсон, Дамблдор и американский дезертир : ТОП-5 незабываемых перевоплощений Джуда Лоу

29 декабряFun

До и после ремонта: самые невероятные изменения в интерьере домов (фото)

29 декабряFood

Холодные закуски на Новый год-2021: восемь праздничных рецептов

29 декабряПсихология

Гороскоп на сегодня 29 декабря: Овнам нужно быть терпимее, а Тельцам – критично взглянуть на свою жизнь

28 декабряFood

Новогоднее меню 2021: ТОП-10 рецептов праздничных блюд

28 декабряFood

Как приготовить салат "Мимоза" на Новый год

Новости партнеров

Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Рулетики из крабовых палочек на праздничный стол
Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Самые плохие хозяйки по знаку зодиака: на ком нельзя жениться
Вера Брежнева показала, как отдохнула в Дубае
Вера Брежнева показала, как отдохнула в Дубае
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Мужики, держитесь! Янита Янчева "взорвала" Сеть пикантным снимком
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Смакота з 2020 року: 5 найкращих рецептів
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Новая участница "ВИА Гры" взбудоражила воображение фанатов
Светлана Лобода выходит замуж: певица засветила кольцо?
Светлана Лобода выходит замуж: певица засветила кольцо?
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа
«Грубое невежество»: названа главная ошибка при лечении КОВИДа

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять