Готовим сытный "Пастуший пирог" – пошаговый рецепт
Оцените на вкус гордость ирландской и британской кухонь
Вряд ли вы найдете паб в Ирландии или Англии, где бы к пиву не предлагался кусочек "Пастушьего" или "Коттеджного пирога". Там гордятся этим блюдом, считают его кулинарным достоянием. И несмотря на то, что чего-то изысканного в нем нет, мясной фарш и картофельное пюре – основные ингредиенты, в свое время он был спасением во время нехватки продуктов. И возможно, как в дань непростому прошлому и умению выживать, жители Туманного Альбиона относятся к "Пастушьему пирогу" очень уважительно. Расскажем краткую историю блюда.
Название "Пастуший пирог" появилось в середине 1800 годов в Ирландии. Понятно, что его брали с собой на работу местные пастухи. Как правило, это блюдо выглядело так: остатки воскресного обеда (баранина, овощи, картофель) запекались. Это сытно и вкусно.
Примерно же в это время в Британии это блюдо переиначили, добавляя в него вместо баранины говядину. Называли его "Коттеджным пирогом". Тогда бедные жили в маленьких коттеджах для рабочих. Люди были вынуждены экономить и готовить из остатков пищи. Конечно, тогда в Британии об ирландском "Пастушьем пироге" знали.
Конечно, сегодня готовить это блюдо можно с любым мясом, все дело вкуса. Но мы решили обратиться к классическому рецепту "Пастушьего пирога".
- 250 гр. бараньего фарша
- 1 головка репчатого лука
- 1 небольшая морковь
- 1 зубчик чеснока
- 1,5-2 ст.л. томатной пасты (не кислой)
- 1/4 перца чили без семян и белых прожилок
- 2 ст.л. оливкового масла
- 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
- соль
- 100 гр консервированного гороха
- 100-150 мл. воды
- 3-4 средних клубня картофеля
- 100 мл. молока
- 100 мл. сливок 22%
- 2 ст.л. сливочного масла
- 1 маленький лавровый листик
- Поставьте картофель вариться. Лук нашинкуйте кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Чеснок и перец чили мелко нарубить.
- Все это обжарить на оливковом масле до прозрачности лука.
- Добавьте фарш и обжаривайте до золотистости.
- Добавьте томатную пасту и тушите 10 мин. Добавьте горошек.
- Подготовьте соус для картофеля. Сливочное масло, тимьян и лавровый лист, молоко и сливки поставьте на огонь, доведите до кипения.
- Процедите молочную смесь через сито и вылейте в вареный картофель. Приготовьте пюре, оно должно быть не очень жидкое.
- На дно формы для запекания выкладывайте слой мяса. Оно должно заполнить половину формы.
- Сверху – пюре и ставим запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 7-10 мин.
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