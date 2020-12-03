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Готовим сытный "Пастуший пирог" – пошаговый рецепт

Сегодня, 13:07

Оцените на вкус гордость ирландской и британской кухонь

Вряд ли вы найдете паб в Ирландии или Англии, где бы к пиву не предлагался кусочек "Пастушьего" или "Коттеджного пирога". Там гордятся этим блюдом, считают его кулинарным достоянием. И несмотря на то, что чего-то изысканного в нем нет, мясной фарш и картофельное пюре – основные ингредиенты, в свое время он был спасением во время нехватки продуктов. И возможно, как в дань непростому прошлому и умению выживать, жители Туманного Альбиона относятся к "Пастушьему пирогу" очень уважительно. Расскажем краткую историю блюда.

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Название "Пастуший пирог" появилось в середине 1800 годов в Ирландии. Понятно, что его брали с собой на работу местные пастухи. Как правило, это блюдо выглядело так: остатки воскресного обеда (баранина, овощи, картофель) запекались. Это сытно и вкусно.

Примерно же в это время в Британии это блюдо переиначили, добавляя в него вместо баранины говядину. Называли его "Коттеджным пирогом". Тогда бедные жили в маленьких коттеджах для рабочих. Люди были вынуждены экономить и готовить из остатков пищи. Конечно, тогда в Британии об ирландском "Пастушьем пироге" знали.

Конечно, сегодня готовить это блюдо можно с любым мясом, все дело вкуса. Но мы решили обратиться к классическому рецепту "Пастушьего пирога".

Фото: Instagram/cookedbyalexandra

Что нужно для "Пастушьего пирога"

  • 250 гр. бараньего фарша
  • 1 головка репчатого лука
  • 1 небольшая морковь
  • 1 зубчик чеснока
  • 1,5-2 ст.л. томатной пасты (не кислой)
  • 1/4 перца чили без семян и белых прожилок
  • 2 ст.л. оливкового масла
  • 1/2 ч.л. сушеного тимьяна
  • соль
  • 100 гр консервированного гороха
  • 100-150 мл. воды
  • 3-4 средних клубня картофеля
  • 100 мл. молока
  • 100 мл. сливок 22%
  • 2 ст.л. сливочного масла
  • 1 маленький лавровый листик

Готовим "Пастуший пирог"

Фото: Instagram/plantbasedmeesh
  1. Поставьте картофель вариться. Лук нашинкуйте кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Чеснок и перец чили мелко нарубить.
  2. Все это обжарить на оливковом масле до прозрачности лука.
  3. Добавьте фарш и обжаривайте до золотистости.
  4. Добавьте томатную пасту и тушите 10 мин. Добавьте горошек.
  5. Подготовьте соус для картофеля. Сливочное масло, тимьян и лавровый лист, молоко и сливки поставьте на огонь, доведите до кипения.
  6. Процедите молочную смесь через сито и вылейте в вареный картофель. Приготовьте пюре, оно должно быть не очень жидкое.
  7. На дно формы для запекания выкладывайте слой мяса. Оно должно заполнить половину формы.
  8. Сверху – пюре и ставим запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 7-10 мин.

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