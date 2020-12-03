Готовим сытный "Пастуший пирог" – пошаговый рецепт

Оцените на вкус гордость ирландской и британской кухонь

Вряд ли вы найдете паб в Ирландии или Англии, где бы к пиву не предлагался кусочек "Пастушьего" или "Коттеджного пирога". Там гордятся этим блюдом, считают его кулинарным достоянием. И несмотря на то, что чего-то изысканного в нем нет, мясной фарш и картофельное пюре – основные ингредиенты, в свое время он был спасением во время нехватки продуктов. И возможно, как в дань непростому прошлому и умению выживать, жители Туманного Альбиона относятся к "Пастушьему пирогу" очень уважительно. Расскажем краткую историю блюда.

Название "Пастуший пирог" появилось в середине 1800 годов в Ирландии. Понятно, что его брали с собой на работу местные пастухи. Как правило, это блюдо выглядело так: остатки воскресного обеда (баранина, овощи, картофель) запекались. Это сытно и вкусно.

Примерно же в это время в Британии это блюдо переиначили, добавляя в него вместо баранины говядину. Называли его "Коттеджным пирогом". Тогда бедные жили в маленьких коттеджах для рабочих. Люди были вынуждены экономить и готовить из остатков пищи. Конечно, тогда в Британии об ирландском "Пастушьем пироге" знали.

Конечно, сегодня готовить это блюдо можно с любым мясом, все дело вкуса. Но мы решили обратиться к классическому рецепту "Пастушьего пирога".

Фото: Instagram/cookedbyalexandra

Что нужно для "Пастушьего пирога"

250 гр. бараньего фарша

1 головка репчатого лука

1 небольшая морковь

1 зубчик чеснока

1,5-2 ст.л. томатной пасты (не кислой)

1/4 перца чили без семян и белых прожилок

2 ст.л. оливкового масла

1/2 ч.л. сушеного тимьяна

соль

100 гр консервированного гороха

100-150 мл. воды

3-4 средних клубня картофеля

100 мл. молока

100 мл. сливок 22%

2 ст.л. сливочного масла

1 маленький лавровый листик

Готовим "Пастуший пирог"

Фото: Instagram/plantbasedmeesh

Поставьте картофель вариться. Лук нашинкуйте кубиками, морковь натрите на мелкой терке. Чеснок и перец чили мелко нарубить. Все это обжарить на оливковом масле до прозрачности лука. Добавьте фарш и обжаривайте до золотистости. Добавьте томатную пасту и тушите 10 мин. Добавьте горошек. Подготовьте соус для картофеля. Сливочное масло, тимьян и лавровый лист, молоко и сливки поставьте на огонь, доведите до кипения. Процедите молочную смесь через сито и вылейте в вареный картофель. Приготовьте пюре, оно должно быть не очень жидкое. На дно формы для запекания выкладывайте слой мяса. Оно должно заполнить половину формы. Сверху – пюре и ставим запекаться в разогретую до 220 градусов духовку на 7-10 мин.

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