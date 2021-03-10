Выбираем масло для жарки, чтобы было вкусно и полезно

Помним, при нагревании до 110 градусов все растительные масла начинают окисляться

Большинству из нас известно, что жарить часто и много – не полезно для здоровья. Но и без сырников или слегка припущенных на сковороде овощей тоже мало кто выдержит. А весна началась и давно пора подумать о полезных завтраках, да и о полезном питании в целом. Поэтому важно знать, на каком масле лучше жарить и как правильно это делать. Нутрициолог Лора Филиппова все разъяснила.

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Фото: Лора Филиппова, нутрициолог

Почему жарить вредно?

"Часто и много жарить вредно в принципе. При нагревании до 110 градусов по Цельсию и выше абсолютно все растительные масла начинают окисляться. В первую очередь это те масла, которые содержат омега-3 и омега-6. Поэтому давайте минимизировать вред", – говорит Лора Филиппова.

На каком масле жарить нельзя?

На льняном, кукурузном, подсолнечном и масле виноградных косточек лучше не жарить.

На каком масле жарить лучше всего?

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На оливковом. Оно содержит омега-9 и более устойчивое к нагреванию. Рафинированное оливковое масло можно поддавать непродолжительное время действию высоких температур

Масло авокадо также устойчиво к высоким температурам

Еще варианты – твердые насыщенные жиры:

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Кокосовое масло

Сливочное масло

Смалец

Насыщенные жиры образуют намного меньше канцерогенов. Но помним, что насыщенные жиры в большом количестве не полезны. Не злоупотребляйте!

Чтобы минимизировать вред от масла во время жарки⠀

Всегда используйте минимум масла

Посуда для приготовления еды должна быть с антипригарным покрытием. Можно жарить и на сухой сковороде, например ,оладьи или блины

Удаляйте лишний жир с помощью бумажных полотенец

Котлеты и сырники можно выпекать в духовке без жарки. А можно котлеты немного обжарить и доготовить на пару или в духовке.

Что может нейтрализовать жир?

Маринованный имбирь и свежие овощи без заправки, листовые салаты и зелень, если есть их вместе с жаренными блюдами, помогают немного нейтрализовать жир.

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