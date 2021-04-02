Католическая Пасха: немцы в этот день угощаются Гугельхопфом (рецепт)
Украшается эта пасхальная выпечка по своему вкусу
Встречать Пасху в 2021 году католики будут 4 апреля. Мы уже рассказывали, какие блюда будут на столе в этот день. Теперь узнаем, как готовят традиционный пасхальный кекс в Германии. Называется от Гугельхопф.
Если вы не знаете, что оригинального подарить друзьям и близким в апреле, воспользуйтесь идеями из нашего календаря праздников.
Пасхальный кекс Гугельхопф
Ингредиенты
- Молоко – 150 мл
- Дрожжи сухие – 7 г
- Мука – 300 г
- Апельсин – 1 шт.
- Сахар – 100 г
- Яйцо – 1 шт.
- Сливочное масло – 140 г
- Изюм – 75 г
- Миндаль – 30 г
- Соль – щепотка
Способ приготовления
- Развести в теплом молоке дрожжи. Добавить немного просеянной муки. Тщательно перемешать, накрыть крышкой и оставить в теплом месте на 1 час.
- Снять с апельсина цедру, из мякоти выжать сок. В оставшуюся муку добавить соль, сахар, яйцо, сливочное масло, апельсиновый сок и дрожжевую смесь. Вымесить тесто, накрыть и оставить еще на 1 час.
- Изюм вымыть, залить кипятком и оставить на 10 мин.
- Добавить в тесто изюм и цедру апельсина, еще раз как следует вымесить.
- Миндаль обдать крутым кипятком, оставить на 10 мин, затем очистить.
- Силиконовую форму для кексов диаметром 22-24 см сбрызнуть водой. Уложить на дно миндаль.
- Выложить в форму тесто и оставить еще на 20-25 мин.
- Разогреть духовку до 200 градусов. Выпекать кекс 45 мин. Вынуть из духовки, дать немного остыть.
- Перевернуть форму на блюдо и вынуть кекс. Перед подачей присыпать сахарной пудрой.
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