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Греческий салат: польза и секреты приготовления

Сегодня, 17:40

Свежие продукты, ароматные травы и натуральное оливковое масло превращают овощной салат в шедевр

Режем крупно (хаотично) огурцы, помидоры, лук, сверху небрежно кладем кусок феты, бросаем маслины и специи, льем оливковое масло – и один из самых полезных салатов среди ныне существующих готов. Это "Греческий". На своей родине его скромно называют деревенским салатом, или хорьятики. Хотя салат давно в списке классики средиземноморской кухни. И да, он может стать красочным украшением новогоднего стола. Как бы разбавит "тяжелые" для желудка традиционные салаты. Подробней поговорим о привилегиях "Греческого".

По-народному просто

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Фото: pixabay.com

Потому что нет никаких оригинальных вариаций с ингредиентами, мудреных заправок, замысловатых способов приготовления. Лишь свежие овощи, которых в Греции полным-полно. Огурцы, помидоры, лук-шалот, маслины, сыр фета и, конечно же, знаменитое оливковое масло. Маслины берут черные, мясистые. Из приправ добавляют традиционные для средиземноморской кухни черный перец, базилик и орегано.

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Тонкости приготовления

Как это странно не звучало бы, но они есть. Огурцы для салата всегда очищают. Иногда маслины разрывают на куски, руками. Традиционно овощи для греческого салата рубят крупными кусками, не слишком заботясь о тщательной нарезке. Салат даже не перемешивают перед подачей – это обычно уже делают в тарелке. Исключение – это рестораны, здесь к нарезанию ингредиентов в салате относятся внимательней, режут их аккуратней.

Точного рецепта салата не существует, как не существует точных рецептов и других народных блюд. Ориентируйтесь на внешний вид блюда: оно должно выглядеть привлекательно, красного (томаты), зеленого (огурцы) и белого (фета) на тарелке должно быть примерно поровну, а сиреневый лук и черные оливки укрепляют гармонию салата.

Когда эту самую гармонию хочется немного изменить

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Фото: pixabay.com

Например, хочется заменить лук-шалот обычным репчатым луком (желательно все-таки сладким, салатных сортов). Часто добавляется сладкий болгарский перец, нарезанный крупными кусками. Во многих странах обязательным ингредиентом считают и салатные листья, которыми на родине салата обычно пренебрегают. Наконец, список ингредиентов расширяют до бесконечности, добавляя в салат то чеснок, то кабачки, то баклажаны, то капусту, то морковь, то даже свеклу. Понятно, что это не классический "Греческий", а вариации на тему.

Чтобы салат получился вкусным, следует использовать только качественные ингредиенты. Салат из парниковых помидоров не может обладать ярким вкусом. Берите только настоящие грунтовые томаты, такие же огурцы, сладкий лук. Правильный вкус блюду придаст настоящий греческий сыр фета из овечьего или козьего молока. Допускается брынза.

Оливковое масло – первого холодного отжима. Оно придаст блюду необходимый национальный колорит. Масло ни с чем не смешивается, просто щедро добавляется к овощам. Что касается разнообразных сложных заправок для греческого салата, то в Греции такого не существует.

Солить салат не рекомендуется: овощи сразу дадут сок, и блюдо потеряет вид. Да и фета сама по себе соленая. Зачем лишняя соль? А вот пряные травы добавляются в салатник. Орегано следует использовать только сухой, базилик может быть и свежим. Перец желательно смолоть непосредственно перед заправкой.

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"Греческий" и здоровье

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Фото: pixabay.com

Благодаря высокому содержанию овощей салат малокалориен, а фета придает блюду сытность. А лук и пряные травы придают блюду приятный, оригинальный, пикантный вкус. В среднем калорийность такого салата может варьироваться от 150 до 250 килокалорий на 100 грамм. Понятно, что если положить побольше оливкового масла и оливок, то калорийность повысится, но повысится за счет полезных жиров.

Здесь собраны рецепты 3 новогодних салатов без майонеза от Евгения Клопотенко.

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