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Эспрессо макиато или пятнистый кофе – классический рецепт к завтраку

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
13 августа, 07:01
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Этот кофе придумали в Италии, молочная пена в нем играет второстепенную роль, в отличие от латте. Напиток подойдет тем, кто любит в кофе лишь тонкие нотки молока
Что такое эспрессо макаито и как его приготовить
Что такое эспрессо макаито и как его приготовить / Фото: pexels.com

Что-то среднее между бодрящим эспрессо и нежным капучино – макиато – может стать находкой для тех, кто любит "укрощать" горечь крепкого кофе небольшим количеством молока. Приготовить его максимально просто: нужно сварить эспрессо и добавить совсем немного молока или молочной пены. Итак, в чем особенность эспрессо макиато и как его правильно сварить – читайте ниже. Как выгодно подготовиться к пикнику и купить продукты по хорошим ценам – читайте в этом материале.

Это не латте и даже не латте макиато

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Путать эти два напитка не стоит. Понятно, что разница здесь в количестве молока. В латте его максимально много, а в макиато совсем чуть-чуть.

Ведь "макиато" с итальянского можно перевести, как пятнистый, окрашенный – что и объясняет суть напитка. То есть эспрессо макиато "окрашивает" молоко.

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Правильные пропорции эспрессо макиато: одна порция эспрессо и 2 чайные ложки молока
Правильные пропорции эспрессо макиато: одна порция эспрессо и 2 чайные ложки молока / Фото: Pexels

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В первую очередь это касается пропорций. Правильные пропорции: одна порция эспрессо, к которой добавляют 2 чайные ложки молока и немного молочной пены. Пропорции можно немного менять в зависимости от своих предпочтений. Второе – это чашка. В Италии, родине эспрессо макиато, его подают в чашках демитассе, как и эспрессо.

Интересно, что если в большинстве кофейных рецептов молоко доливается в кофе, то с эспрессо макиато все не так. Сначала нужно взбить молоко, налить его в чашку, а потом тонкой струйкой влить кофе.

Если вы правильно приготовили напиток, то он будет из трех слоев: внизу молоко, посередине кофе, сверху пена. Пить макиато нужно сразу, пена в домашних условиях получается нестойкая.

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При приготовлении эспрессо макиато кофе вливается в молоко тонкой струйкой
При приготовлении эспрессо макиато кофе вливается в молоко тонкой струйкой

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Ингредиенты

  • Молотый кофе – 2 ч. л.
  • Вода – 70 мл
  • Молоко – 30 мл
  • Сахар, корица – по вкусу

Как приготовить

  1. Сварить крепкий кофе. Молоко слегка подогреть в микроволновке.
  2. Взбить молоко с помощью венчика или блендера с насадкой до образования пены.
  3. Перелить молоко в подогретую чашку. Или положить 2 чайные ложки молочной пены на дно чашки.
  4. Аккуратно – можно использовать тонкий нож – влить в молоко готовый кофе. На поверхности напитка должны остаться кофейные пятна.

Перед кофе можно приготовить и съесть гренки с тартаром из лосося. Подробности рецепта – в видео.

Здесь читайте о дрип-кофе и о том, почему он так быстро стал популярным.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

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