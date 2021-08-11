Что такое кофе пикколо и почему его нужно попробовать

Латте, да не тот. Пикколо, по одной из версий, – изобретение австралийских бариста. Пикколо хорош тем, что вкус кофе вы все-таки чувствуете, молока в нем сравнительно немного. В пикколо его 70 мл, в латте – гораздо больше 100 мл. Если вы отлично умеете готовить кофе в джезве, то и пикколо вам будет под силу. Узнать об этом напитке и попробовать воспроизвести рецепты сможете ниже. А в этом материале узнаете, в каких магазинах самые выгодные цены на продукты для пикника.
Придуман в Австралии методом долгих проб
Местные бариста вызвались контролировать качество обжарки зерен для латте. Цель – найти идеальную прожарку для напитка. Понятно, что дело это непростое, и в день им приходилось выпивать очень много кофе. Порции латте, как мы знаем, немаленькие.
Поэтому и было придумано идеальную пропорцию: 20-30 мл кофе и 60-80 мл молока. Напиток оценили все и быстро подобрали ему название – piccolo late, с итальянского можно перевести, как "мало молока". Очень быстро пикколо получил широкую популярность.
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Какие плюсы у пикколо
Если вы любите кофе с молоком, но чтобы вкус в чашке был все-таки кофе, а не молока, то это идеальный вариант. При этом молоко снижает кислотность кофе, что хорошо для тех, у кого есть проблемы с желудком. Вкус пикколо сбалансированный, его аромат достаточно насыщенный.
Главные рекомендации по приготовлению пикколо
Для этого напитка можно использовать молотый кофе или растворимый. Ясное дело, что самый вкусный пикколо получится из свежемолотых зерен, важно – среднего помола. Конечно, воду для напитка нужно брать фильтрованную или бутилированную, а молоко – качественное.
Жирность молока – не принципиально, ведь взбивать его не нужно. Подойдет и 1,5-2%. Правильное сочетание для пикколо – это 70% молока и 30% эспрессо. Подавать – в стаканах 100 мл.
Из какой чашки кофе вкуснее
Классический рецепт пикколо (в джезве)
Ингредиенты
- 70 мл молока;
- 30 мл воды;
- 7-9 г молотого кофе;
- сахар – по вкусу.
Способ приготовления
- В прогретую джезву высыпать кофе и залить холодной водой. Готовить на небольшом огне до появления пены.
- Снять с плиты, когда пена поднимется. Для крепости можно снова вернуть джезву на плиту после того, как пена опустится.
- Подогреть молоко на плите или в микроволновке до появления пара. Перелить в чашку или стакан объемом 100 мл.
- Добавить к нему свежеприготовленный кофе. Перемешать. Добавить сахар.
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Рецепт пикколо с растворимым кофе
Ингредиенты
- 70 мл молока;
- 30 мл воды;
- 1 ч. л. растворимого кофе;
- сахар – по вкусу.
Способ приготовления
- Залить кофе горячей кипяченой водой, не кипятком. Нужная температура для заваривания 95 градусов. Дать настояться две-три минуты.
- Подогреть молоко удобным способом до появления пара. Перелить в стакан или чашку. Влить свежезаваренный кофе в молоко. Перемешать, добавить сахар по желанию.
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