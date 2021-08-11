Что такое кофе пикколо и почему его нужно попробовать

Пикколо – родом из Австралии, чем-то похожий на макиато и латте. Это отличный выбор для тех, кто пьет кофе с молоком. Его можно пить часто и небольшими порциями, а приготовить напиток – быстро и просто

Что такое кофе пикколо и как его приготовить / Фото: stocksnap.io

Латте, да не тот. Пикколо, по одной из версий, – изобретение австралийских бариста. Пикколо хорош тем, что вкус кофе вы все-таки чувствуете, молока в нем сравнительно немного. В пикколо его 70 мл, в латте – гораздо больше 100 мл. Если вы отлично умеете готовить кофе в джезве, то и пикколо вам будет под силу. Узнать об этом напитке и попробовать воспроизвести рецепты сможете ниже. А в этом материале узнаете, в каких магазинах самые выгодные цены на продукты для пикника.

Придуман в Австралии методом долгих проб

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Кофе пикколо придумали в Австралии / Фото: unsplash.com

Местные бариста вызвались контролировать качество обжарки зерен для латте. Цель – найти идеальную прожарку для напитка. Понятно, что дело это непростое, и в день им приходилось выпивать очень много кофе. Порции латте, как мы знаем, немаленькие.

Поэтому и было придумано идеальную пропорцию: 20-30 мл кофе и 60-80 мл молока. Напиток оценили все и быстро подобрали ему название – piccolo late, с итальянского можно перевести, как "мало молока". Очень быстро пикколо получил широкую популярность.

Какие плюсы у пикколо

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Если вы любите кофе с молоком, но чтобы вкус в чашке был все-таки кофе, а не молока, то это идеальный вариант. При этом молоко снижает кислотность кофе, что хорошо для тех, у кого есть проблемы с желудком. Вкус пикколо сбалансированный, его аромат достаточно насыщенный.

Главные рекомендации по приготовлению пикколо

Для пикколо можно использовать молотый кофе или растворимый / Фото: Инстаграм

Для этого напитка можно использовать молотый кофе или растворимый. Ясное дело, что самый вкусный пикколо получится из свежемолотых зерен, важно – среднего помола. Конечно, воду для напитка нужно брать фильтрованную или бутилированную, а молоко – качественное.

Жирность молока – не принципиально, ведь взбивать его не нужно. Подойдет и 1,5-2%. Правильное сочетание для пикколо – это 70% молока и 30% эспрессо. Подавать – в стаканах 100 мл.

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Классический рецепт пикколо (в джезве)

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Ингредиенты

70 мл молока;

30 мл воды;

7-9 г молотого кофе;

сахар – по вкусу.

Способ приготовления

В прогретую джезву высыпать кофе и залить холодной водой. Готовить на небольшом огне до появления пены. Снять с плиты, когда пена поднимется. Для крепости можно снова вернуть джезву на плиту после того, как пена опустится. Подогреть молоко на плите или в микроволновке до появления пара. Перелить в чашку или стакан объемом 100 мл. Добавить к нему свежеприготовленный кофе. Перемешать. Добавить сахар.

Рецепт пикколо с растворимым кофе

Ингредиенты

70 мл молока;

30 мл воды;

1 ч. л. растворимого кофе;

сахар – по вкусу.

Способ приготовления

Залить кофе горячей кипяченой водой, не кипятком. Нужная температура для заваривания 95 градусов. Дать настояться две-три минуты. Подогреть молоко удобным способом до появления пара. Перелить в стакан или чашку. Влить свежезаваренный кофе в молоко. Перемешать, добавить сахар по желанию.

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К пикколо можно приготовить гренки с тартаром из лосося. Как это сделать – смотрите в видео.

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