Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно Еда

Зачем витамин C летом

Мода после 50

Готовим сезонный соус

Морские курорты в Украине

Тесты

Самое дорогое
СЕГОДНЯ Lifestyle Вкусно

Что такое кофе пикколо и почему его нужно попробовать

Ирина Маслова Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"
11 августа, 07:01
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Пикколо – родом из Австралии, чем-то похожий на макиато и латте. Это отличный выбор для тех, кто пьет кофе с молоком. Его можно пить часто и небольшими порциями, а приготовить напиток – быстро и просто
Что такое кофе пикколо и как его приготовить
Что такое кофе пикколо и как его приготовить / Фото: stocksnap.io

Латте, да не тот. Пикколо, по одной из версий, – изобретение австралийских бариста. Пикколо хорош тем, что вкус кофе вы все-таки чувствуете, молока в нем сравнительно немного. В пикколо его 70 мл, в латте – гораздо больше 100 мл. Если вы отлично умеете готовить кофе в джезве, то и пикколо вам будет под силу. Узнать об этом напитке и попробовать воспроизвести рецепты сможете ниже. А в этом материале узнаете, в каких магазинах самые выгодные цены на продукты для пикника.

Придуман в Австралии методом долгих проб

Реклама

Кофе пикколо придумали в Австралии
Кофе пикколо придумали в Австралии / Фото: unsplash.com

Местные бариста вызвались контролировать качество обжарки зерен для латте. Цель – найти идеальную прожарку для напитка. Понятно, что дело это непростое, и в день им приходилось выпивать очень много кофе. Порции латте, как мы знаем, немаленькие.

Поэтому и было придумано идеальную пропорцию: 20-30 мл кофе и 60-80 мл молока. Напиток оценили все и быстро подобрали ему название – piccolo late, с итальянского можно перевести, как "мало молока". Очень быстро пикколо получил широкую популярность.

Читайте также:

Какие плюсы у пикколо

Реклама

Если вы любите кофе с молоком, но чтобы вкус в чашке был все-таки кофе, а не молока, то это идеальный вариант. При этом молоко снижает кислотность кофе, что хорошо для тех, у кого есть проблемы с желудком. Вкус пикколо сбалансированный, его аромат достаточно насыщенный.

Главные рекомендации по приготовлению пикколо

Для пикколо можно использовать молотый кофе или растворимый
Для пикколо можно использовать молотый кофе или растворимый / Фото: Инстаграм

Для этого напитка можно использовать молотый кофе или растворимый. Ясное дело, что самый вкусный пикколо получится из свежемолотых зерен, важно – среднего помола. Конечно, воду для напитка нужно брать фильтрованную или бутилированную, а молоко – качественное.

Жирность молока – не принципиально, ведь взбивать его не нужно. Подойдет и 1,5-2%. Правильное сочетание для пикколо – это 70% молока и 30% эспрессо. Подавать – в стаканах 100 мл.

Читайте также:

Классический рецепт пикколо (в джезве)

Реклама

Ингредиенты

  • 70 мл молока;
  • 30 мл воды;
  • 7-9 г молотого кофе;
  • сахар – по вкусу.

Способ приготовления

  1. В прогретую джезву высыпать кофе и залить холодной водой. Готовить на небольшом огне до появления пены.
  2. Снять с плиты, когда пена поднимется. Для крепости можно снова вернуть джезву на плиту после того, как пена опустится.
  3. Подогреть молоко на плите или в микроволновке до появления пара. Перелить в чашку или стакан объемом 100 мл.
  4. Добавить к нему свежеприготовленный кофе. Перемешать. Добавить сахар.

Читайте также:

Рецепт пикколо с растворимым кофе

Ингредиенты

  • 70 мл молока;
  • 30 мл воды;
  • 1 ч. л. растворимого кофе;
  • сахар – по вкусу.

Способ приготовления

  1. Залить кофе горячей кипяченой водой, не кипятком. Нужная температура для заваривания 95 градусов. Дать настояться две-три минуты.
  2. Подогреть молоко удобным способом до появления пара. Перелить в стакан или чашку. Влить свежезаваренный кофе в молоко. Перемешать, добавить сахар по желанию.
Реклама

К пикколо можно приготовить гренки с тартаром из лосося. Как это сделать – смотрите в видео.

Здесь читайте о дрип-кофе и почему вокруг него такой ажиотаж.

Ирина Маслова
Ирина Маслова Редактор проекта "Вкусно"

В СМИ с 2004 года, с небольшими перерывами для работы в кино. Сотрудничала с телеканалом "1+1", интернет-журналом "Йод.media" и другими. Пишет для читателей "Сегодня" о мире увлекательной гастрономии.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все новости Life
Показать еще
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости шоу-бизнеса
Читать еще
Лайфхаки для жизни
Больше хаков
Гороскоп
Твой гороскоп на Сегодня
Читать гороскоп
АКТУАЛОЧКА
Собираешься на пикник?
Где лучше покупать продукты
Хочу знать
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Just do it
Полезный совет на Сегодня
Обязательно носить солнцезащитные очки
Почему это важно?
Лайфхак дня
Собираем стильный лук на море
Хакнуть
Сольник звезды
Группа "Бумбокс"
19 августа / 19:00
5 главных концертов августа
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Грета Тунберг на обложке Vogue
Посмотреть больше фото
Спецпроект
Календарь лайфхаков на лето
Август
Лайфхаки по календарю
Гороскоп
Твой гороскоп на неделю
8 - 14 августа
Читать гороскоп
Самый дорогой спецтопик
Дороже просто не найдешь
Поход в бассейн за 10 тыс. гривен
За что такие деньги?
Личный опыт
Как быстро вакцинироваться от COVID-19
Узнать
Гороскоп
Твой гороскоп на август
Овен

Овен

 Овен

Телец

 Овен

Близнецы

 Овен

Рак

 Овен

Лев

 Овен

Дева

 Овен

Весы

 Овен

Скорпион

 Овен

Стрелец

 Овен

Козерог

 Овен

Водолей

 Овен

Рыбы
Последний месяц лета стартовал
10 вещей, которые нужно успеть сделать в августе
Хочу узнать!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять