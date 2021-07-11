3 метода заваривания кофе в чашке – польский, бразильский и кубинский

Чашка для этого нужна с толстыми стенками, а кофе берите тонкого или среднего помола. Не заваривайте кофе кипятком, вода должна быть 90-95 градусов. Если любите кофе с сахаром и другими пряностями, то их нужно добавлять сразу

Методы заваривания кофе / Фото: freepik.com

Заваривания кофе в чашке – это удобно и быстрее, чем приготовление кофе на плите или в микроволновке. Это совсем не означает, что такой кофе будет не таким вкусным, как из кофеварки. Важно – знать особенности каждого метода. Общее для всех – используйте бутилированную воду и не заливайте кофе кипятком. Если вы еще не придумали, чем заняться этим летом, воспользуйтесь идеями из нашего календаря.

Что нужно знать, перед тем, как заваривать кофе

Выбирайте чашку с толстыми стенками / Фото: Pixabay

Для начала прогрейте свою чашку. Выбирайте керамическую, с толстыми стенками. Лучше брать кофе тонкого или среднего помола. Грубый помол обеспечит вам неприятные крупинки, которые будут всплывать, а кофе, смолотый практический в пыль, будет выглядеть мутноватым. Оптимальный кофе для заваривания в чашке – арабика. Еще лучше, если вы смелете его перед завариванием. Кофе, заваренный в чашке, можно смешивать с молоком, сиропами, украшать сливками.

Бразильский метод заваривания кофе

В прогретую чашку положите молотый кофе и залейте горячей водой. Примерная дозировка: 8-9 г молотых зерен на 100 мл воды. Настаивание длится 5 минут. За это время крупные частицы всплывают на поверхность, образуя "корку", которая препятствует остыванию жидкости. Перед тем, как выпить кофе, нужно при помощи ложечки удалить эту "корку" из чашки.

Польский метод заваривания кофе

Один из самых распространенных среди нас методов заваривания. Для приготовления напитка нужен кофе тонкого или среднего помола. Примерная дозировка: 6-7 г на 100 мл воды. Насыпьте кофе в прогретую чашку. Добавьте сахар, если пьете с ним. По вкусу можно добавить корицу или кардамон. Сахар и специи лучше добавлять сначала, потом кофе желательно не перемешивать, чтобы не поднимать гущу наверх.

Затем залейте горячей водой кофе и в течение 15-20 секунд интенсивно размешивайте гущу. Теперь можно влить остальную воду и накрыть чашку блюдцем. Настаивать напиток около 5 минут.

Кубинский метод заваривания кофе

Он практически, как и польский, но некоторые отличия все же есть. Готовят большую порцию кофе, около 200 г, преимущественно в стеклянном стакане. Напиток должен быть крепким, поэтому на 100 мл воды нужно 8-9 г молотого кофе. В этом методе используют тростниковый сахар, как правило, его много. По желанию в готовый кофе добавляют немного рома.

А к кофе можно приготовить гренки с тартаром из лосося. Подробности – в видео.

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